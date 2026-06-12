Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Opština Kasandra uvela je privremenu zabranu kupanja na lokaciji "Akrotiri" u naselju Pefkohori zbog curenja kanalizacije izazvanog pucanjem cevovoda.

Kako prenose grčki mediji, nadležne opštinske službe odmah su reagovale i započele sanaciju kvara, a curenje je ubrzo zaustavljeno. Nakon toga sprovedeni su radovi na čišćenju i dezinfekciji zahvaćenog područja.

O incidentu su obaveštene Direkcija za javno zdravlje i Centar za unapređenje životne sredine regionalne jedinice Halkidiki, koji će sprovesti uzorkovanje i laboratorijske analize vode.

Odlukom zamenika guvernera Halkidikija zabrana kupanja uvedena je u zoni od 200 metara sa obe strane mesta gde je došlo do izlivanja i ostaće na snazi do završetka ispitivanja kvaliteta vode i procene rezultata analiza.

Iz Opštine Kasandra saopšteno je da su preduzete sve neophodne mere i da se situacija kontinuirano prati u saradnji sa nadležnim službama.

Pefkohori je jedno od najposećenijih letovališta na Halkidikiju među turistima iz Srbije, a tokom letnje sezone u ovom mestu boravi veliki broj naših građana.