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Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je javni konkurs za pohađanje Selekcione obuke za Specijalnu antiterorističku jedinicu radi popune radnog mesta "specijalac", 22 izvršioca.

- Ako veruješ u disciplinu, izdržljivost i tim koji nikada ne odustaje, ovo je prilika da postaneš deo elitne jedinice srpske policije. Bez greške u drilu. Bez kompromisa u misiji - naveli su iz MUP.

Konkurs je otvoren do 27. jula 2026. godine.

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