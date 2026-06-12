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Letnji raspust za učenike osnovnih škola u Srbiji počinje danas za đake od prvog do sedmog razreda, nakon završetka školske godine, i trajaće do 31. avgusta.

Svečana podela đačkih knjižica, odnosno svedočanstava, učenicima od prvog do sedmog razreda na kraju drugog polugodišta biće obavljena u nedelju, 28. juna 2026. godine, dok će učenicima osmog razreda svedočanstva biti uručena u roku od sedam dana od završetka nastavne godine, u skladu sa školskim kalendarom.

Za učenike osmog razreda letnji raspust počinje po završetku završnog ispita i trajaće do 31. avgusta. Oni su nastavu završili 29. maja, a prijemne ispite za upis u srednje škole polagaće 15, 16. i 17. juna, prema zvaničnom kalendaru obrazovno-vaspitnog rada.

Završni ispit organizovan je u tri dana: 15. juna učenici polažu test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, 16. juna iz matematike, dok ih 17. juna očekuje test iz izbornog predmeta, koji su ranije birali između biologije, geografije, istorije, fizike i hemije. U periodu od 15. do 22. juna biće sprovedena i supervizija celokupnog procesa završnog ispita.

Preliminarni rezultati biće objavljeni 19. juna, a istog dana učenici će moći da podnesu prigovore elektronskim putem ili neposredno u osnovnim školama. Konačni rezultati objavljuju se 22. juna, nakon čega 23. i 24. juna učenici popunjavaju liste želja za upis u srednje škole preko sistema „Moja srednja škola“.

Učenici prvog, drugog i trećeg razreda gimnazija i četvorogodišnjih srednjih stručnih škola, kao i učenici prvog i drugog razreda trogodišnjih srednjih škola, na letnji raspust odlaze 22. juna, dok će nova školska godina početi 1. septembra.

Za maturante gimnazija i završnih razreda srednjih škola letnji raspust počinje po završetku maturskih, odnosno završnih ispita, a isti termini važe i za učenike osnovnih i srednjih škola na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.