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U Srbiji, kada je nekome teško, ljudi najčešće ne ostanu po strani. Pomoć stigne u gumenim čizmama kada voda uđe u kuće. U koloni ljudi koji nose džakove sa peskom. U komšijskom pozivu, u volonterskom prsluku, u rukama koje pakuju hranu, lekove, garderobu, ono što je u tom trenutku nekome najpotrebnije. I uvek, gotovo po pravilu, bez velike priče o tome.

Taj osećaj za drugog duboko je upisan u naše društvo. Nekada su se na njemu gradili putevi, škole i prvi sajamski prostori u Beogradu. Ljudi su dolazili jer su verovali da lični doprinos ima smisla onda kada postane deo zajedničkog poduhvata.

Od osnivanja Crvenog krsta Srbije 1876. godine pa do danas, ideja pomoći drugima nije nestala, već je samo menjala oblike. Ostala je ista spremnost da se bude tu kada je najvažnije. Tokom poplava 2014. godine, hiljade ljudi nije čekalo da neko drugi pomogne. Isto se dogodilo i tokom pandemije, kada je svet stao, mnogi u Srbiji su tada odlučili da se pokrenu.

Foto: Expo, Shutterstock, Kurir Televizija

Prava vrednost volontiranja vidi se u kriznim situacijama, ali se prepoznaje i u svakodnevici. U davanju krvi. U vremenu koje neko odvoji da sasluša drugoga. U podršci onima kojima je pomoć potrebna, čak i onda kada o tome nema velikih priča, kamera i naslova. Volontiranje je istovremeno i velika učionica znanja: mesto na kojem se stiču prva iskustva, uči odgovornost, komunikacija i rad u timu, ali i prilika da čovek postane deo događaja koji se pamti celog života.

Volontiranje okuplja ljude različitih godina, profesija i životnih iskustava. Svako donosi ono što ima: znanje, vreme, energiju, strpljenje ili veštinu koja nekome može da znači mnogo. Među volonterima su studenti, lekari, vozači, penzioneri, ljudi različitih zanimanja, ali i ljudi poput bake Perside, najstarije volonterke u zemlji, koja pokazuje da solidarnost može doživotno da traje.

Ono o čemu se ređe govori jeste šta volontiranje menja kod samih volontera. Pored osećaja da su nekome pomogli, oni stiču nova iskustva, samopouzdanje, kontakte i priliku da bolje razumeju ljude iz drugačijih sredina.

Takva iskustva posebno su vidljiva na velikim međunarodnim događajima. Na Ekspu u Osaki, među hiljadama posetilaca i učesnika iz celog sveta, volonteri su imali važnu ulogu kao prvi kontakt, prva informacija i prvo lice zemlje domaćina.

Foto: Promo

Juki iz Japana prijavila se jer je želela da unapredi znanje jezika, a iz tog iskustva ponela je mnogo više.

„Za tri meseca upoznala sam ljude iz celog sveta i stekla uspomene koje ću pamtiti ceo život, poručila je Juki.“

Tunde iz Butana prvi put je volontirao upravo na Ekspu.

„Naučio sam mnogo novih stvari i upoznao ljude koje inače nikada ne bih sreo. Bilo je naporno, ali i zabavno, zaključio je Tunde.“

Da volontiranje razvija i razumevanje različitih kultura, pokazuje iskustvo Lusil iz Francuske, koja ističe da joj je ovaj angažman pomogao da bolje razume ljude koji dolaze iz potpuno drugačijih sredina.

Iza takvih iskustava stoji ozbiljna priprema. Kako objašnjava Sasai, koja je bila zadužena za japanski paviljon, volonteri prolaze kroz višemesečne obuke, od komunikacije i jezika do rada sa posetiocima iz različitih kultura. Na događaju kao što je Ekspo, volonteri moraju da budu spremni da dočekaju, usmere, objasne, pomognu i predstave zemlju domaćina na najbolji način.

Upravo takva prilika dolazi i u Srbiju. Na Ekspu 2027 u Beogradu očekuje se više od četiri miliona posetilaca i učešće više od 130 zemalja. Da bi jedan tako veliki sistem funkcionisao, biće potrebno više od 20.000 volontera. Oni će pomagati u organizaciji, ali će istovremeno biti i važan deo slike koju će svet poneti iz Srbije.

03:43 Šta znači biti deo Ekspa Izvor: Promo

Posetioci će pamtiti paviljone, programe, koncerte, sportske događaje i susrete sa novim idejama. Ali pamtiće i ljude koji su im pokazali put, odgovorili na pitanje, pomogli kada se nisu snalazili ili im jednostavno dali osećaj da su dobrodošli.

Zato je volontiranje na Ekspu 2027 prilika da mladi, ali i svi drugi koji žele da budu deo ovog događaja, steknu iskustvo koje se pamti, razviju nove veštine i učestvuju u najvećem međunarodnom događaju koji će Srbija do sada organizovati.

Volontiraš? Menjaš više nego što misliš.

Detaljnije informacije o Ekspo 2027 Beograd mogu se pronaći na LINKU.