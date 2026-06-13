Šta će sve nestati u Beogradu, a šta se gradi: Ove ulice se zatvaraju na čak 2 godine! Kompletan vodič za izbegavanje gužvi
Beograd se nalazi pred jednom od najvećih infrastrukturnih transformacija u svojoj novijoj istoriji. Izgradnja metroa i saobraćajnog tunela ispod centra grada doneće velike izmene, zatvaranje ključnih ulica, ali i odlazak pojedinih prepoznatljivih simbola grada u istoriju.
Gradski menadžer Miroslav Čučković detaljno je predstavio sve projekte, lokacije radova i alternativne pravce za vozače kako bi se izbegao saobraćajni kolaps.
Potpuno zatvaranje Bulevara despota Stefana na dve godine
Najveća saobraćajna promena odnosi se na Bulevar despota Stefana, gde počinje izgradnja velikog saobraćajnog tunela ispod centra grada. Tunel će biti dugačak 2 kilometra i protezaće se od sredine Bulevara despota Stefana do Ekonomskog fakulteta, odakle će izbiti u Karađorđevoj ulici, prema Novom srpskom mostu. Ova ključna ulica biće kompletno zatvorena za saobraćaj na dve godine, počevši od sredine avgusta 2026. godine. Trenutno je, zbog pripremnih radova, već zatvorena skroz desna traka u pravcu ka centru prestonice.
- Trasa Prve linije metroa (11 kilometara): Makiško polje (Železnik), Bele vode, Žarkovo, Blagoje Parović (ugao sa Požeškom), Banovo brdo park, Ada Ciganlija, Sajam, Mostarska petlja (veza za Klinički centar, Galeriju i Palatu pravde), Savski trg, Trg republike, Skadarlija, Pančevački most.
Važna napomena: Ovih 11 kilometara predstavlja prvu fazu radova. U konačnom projektu, prva linija se od Pančevačkog mosta produžava dalje kroz Karaburmu sve do Mirijeva, koje je krajnja stanica i ključna tačka spajanja Prve i Druge linije metroa
- Nabavljaju se 32 potpuno automatizovane kompozicije "Metropolis" koje saobraćaju bez vozača (ugovor potpisan sa francuskim Alstomom u decembru prošle godine). Proizvodnja vozova teče uporedo sa izgradnjom tunela.
- Dve ogromne mašine za kopanje ("krtice") polaze sa suprotnih krajeva trase. Svaka treba da iskopa po 5,5 kilometara tunela, istovremeno ga betonirajući, a susret je planiran na Sajmu nakon 550 dana rada.
- Druga linija metroa je već definisana i usvojena na Skupštini grada. Povezaće Zemun, Bežaniju, Novi Beograd, delove Vračara, Hram Svetog Save i Južni bulevar sve do Mirijeva, gde će se spojiti sa prvom linijom.
Kao glavna alternativa za kretanje vozača, prva faza podrazumeva izgradnju novih saobraćajnica ka centru grada i iz centra ka Pančevačkom mostu. Završetkom ovog projekta, čak 30 linija javnog prevoza iz pravca Mirijeva i Karaburme biće spušteno pod zemlju ka Zemunu i Novom Beogradu, čime se trajno rasterećuju Francuska, Svetogorska, Makedonska i Ulica kneza Miloša.
Rušenja u centru i na Banovom brdu: Šta sve nestaje?
Panorama Beograda doživeće dramatične promene u narednim mesecima. Do kraja 2026. godine planirano je potpuno uklanjanje Bajlonijeve pijace, kao i objekta "Staklenac" na Trgu republike. Uslediće i rušenje velikog broja industrijskih objekata u okruženju Pančevačkog mosta (ispod beogradske veterine), gde će mašina za kopanje metroa ući pod zemlju.
Velike izmene čekaju i Čukaricu. Na Banovom brdu se uklanja benzinska pumpa na uglu Požeške i Ulice Blagoja Parovića, prema rečima gradskog menadžera, jer će na tom mestu biti stanica metroa. Park na Banovom brdu biće izmešten i transliran u susedni, trenutno neuređeni deo parka, dok sadašnja površina postaje novo veliko gradilište.
Zatvaranje u Žarkovu i alternativni pravci za Julino brdo
Zbog radova na metro stanici u Žarkovu, predstoji zatvaranje dela Vodovodske ulice u dužini od 100 metara na uglu sa Trgovačkom ulicom. Za stanovnike Julinog brda obezbeđen je alternativni izlaz preko ulica Milorada Jovanovića i Trgovačke kroz Makišku ulicu i preko Ateksa, gde će saobraćaj teći nesmetano. Ostatak Vodovodske ulice ispod zone radova funkcionisaće potpuno normalno za lokalno stanovništvo koje tu živi i vodi decu u školu.
- Bulevar despota Stefana: Potpuno zatvoren na dve godine, počevši od sredine avgusta 2026. godine. Za ovaj tunel zadužena je posebna, treća mašina za kopanje (krtica), nezavisna od dve koje buše tunele za metro. Ona ulazi na sredini bulevara, kopa 2 km do Ekonomskog fakulteta i izlazi u Karađorđevoj ulici kod Novog srpskog mosta. Trenutno je već zatvorena desna traka ka centru.
- Vodovodska ulica (Žarkovo): Zatvara se deo u dužini od 100 metara na uglu sa Trgovačkom ulicom zbog radova na stanici. Ostatak Vodovodske ispod te zone funkcionisaće normalno.
- Alternativa za Julino brdo: Obezbeđeni su izlazni pravci preko ulica Milorada Jovanovića i Trgovačke, prema Makiškoj ulici i preko Ateksa.
- Objekti koji nestaju do kraja 2026. godine: Bajloni pijaca, "Staklenac" (Trg republike), pumpa na uglu Požeške i Blagoja Parovića, stari industrijski objekti kod Pančevačkog mosta. Park na Banovom brdu seli se na susedni neuređeni plato.
Kurir/Blic