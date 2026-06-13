- Trasa Prve linije metroa (11 kilometara): Makiško polje (Železnik), Bele vode, Žarkovo, Blagoje Parović (ugao sa Požeškom), Banovo brdo park, Ada Ciganlija, Sajam, Mostarska petlja (veza za Klinički centar, Galeriju i Palatu pravde), Savski trg, Trg republike, Skadarlija, Pančevački most.

Važna napomena: Ovih 11 kilometara predstavlja prvu fazu radova. U konačnom projektu, prva linija se od Pančevačkog mosta produžava dalje kroz Karaburmu sve do Mirijeva, koje je krajnja stanica i ključna tačka spajanja Prve i Druge linije metroa

- Nabavljaju se 32 potpuno automatizovane kompozicije "Metropolis" koje saobraćaju bez vozača (ugovor potpisan sa francuskim Alstomom u decembru prošle godine). Proizvodnja vozova teče uporedo sa izgradnjom tunela.

- Dve ogromne mašine za kopanje ("krtice") polaze sa suprotnih krajeva trase. Svaka treba da iskopa po 5,5 kilometara tunela, istovremeno ga betonirajući, a susret je planiran na Sajmu nakon 550 dana rada.

- Druga linija metroa je već definisana i usvojena na Skupštini grada. Povezaće Zemun, Bežaniju, Novi Beograd, delove Vračara, Hram Svetog Save i Južni bulevar sve do Mirijeva, gde će se spojiti sa prvom linijom.