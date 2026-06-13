1. verovati u Boga

2. živeti u prostoti i nevinosti, ne zlostavljati i davati milostinju svakom ko prosi

3. ljubiti istinu i izbegavati laž

4. čuvati celomudrenost u pomislima

5. učiti se trpljenju i velikodušnosti

6. znati da uza svakog čoveka pristavljen je po jedan dobar i po jedan zao duh

7. bojati se Boga i ne bojati se đavola

8. činiti svako dobro i uzdržavati se od svakog zla dela

9. moliti se Bogu iz dubine duše s verom da će se molitva naša uslišiti

10. čuvati se od tuge, kao sestre sumnje i gneva

11. ispitivati istinita i lažna proročanstva

12. čuvati se od svake zle želje