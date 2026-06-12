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Niz tragedija na srpskim rekama ponovo je otvorio pitanje bezbednosti na vodi. Stručnjaci upozoravaju da je dovoljan samo jedan pogrešan korak da bi se izgubio život.

Tokom letnje sezone reke postaju sve češće mesto za osveženje, ali stručnjaci upozoravaju da se tragedije najčešće događaju upravo u trenucima kada se ljudi opuste i precene sopstvene mogućnosti. Zato poruka ostaje ista - voda ne prašta greške, a svega nekoliko sekundi nepažnje može zauvek promeniti život.

U samo jednom danu dogodile su se dve tragedije. Dvojica dečaka utopila su se 7. juna u Južnoj Moravi, dok se četrnaestogodišnja devojčica utopila u Velikoj Moravi.

Za emisiju "Crna hronika" na Kurir televiziji govorili su: Vladica Zdravković, kapetan i spasilac Đorđe Ilić.

Opasnosti kupanja u rekama tokom visokih temperatura

- Neki nezvanični izvori tvrde da su nađene patikice na samoj obali, što znači da su možda i namerno ušli u vodu da se okupaju i rashlade. Njih nije opio ni alkohol ni nedozvoljene supstance, njih je opila visoka temperatura, ovih dana je bilo preko 30 i želja da se malo rashlade, uđu u vodu, oni misle da je to bezbedno a ustvari nije bezbedno, ima tu virova, ima tu skrivenih predmeta koji su ispod površine - panjevi, granje ili neka druga prepreka, a može da bude i drugih predmeta veštačkog porekla koji mogu da ometaju plivača u plivanju. I kada se ulazi u vodu, prvo se prilagodi telo novim uslovima, a to je okruženje vode, da se okvase gležnjevi, vrat, telo i onda ulazimo u vodu. Nikako pri temperaturi od 30 stepeni napolju i vi sad ulazite u 20 pa i 25. To je već šok za organizam, već dolazi do skupljanja, spazma određenih organa i krvnih sudova - kaže Zdravković.

Vladica Zdravković Foto: Kurir Televizija

Bezbednost na prvom mestu: Deca ne smeju sama u reke

Đorđe Ilić smatra da decu od malih nogu treba učiti pravilnom i bezbednom ponašanju pored reka, posebno onu koja žive u njihovoj blizini, kako bi znala gde je bezbedno plivanje, koji delovi reke su opasni, gde ne treba ulaziti i da nikada ne ulaze u vodu bez prisustva odrasle osobe koja dobro zna da pliva.

Đorđe Ilić Foto: Kurir Televizija

- Reke su brze, ako te ponese voda ne treba plivati nikako uzvodno nego se opustiti, sa nogama nizvodno i zaustaviti se gde je u toku reke sporija voda. Po temperaturi vode, zimi je temperatura par stepeni iznad nule, telo doživi temperaturni šok, grče se mišići, jednostavno ne možeš da zaplivaš, umaraš se, dolazi i do straha, proradi adrenalin, nije ni bezbedno. Iako su sada krenuli neki topli dani i temperatura je pre neki dan prešla 30 stepeni, čak i bazeni su još uvek hladni, ja mislim da je 22–23 stepena, a mislim da su reke 15–16 stepeni, što je dodatni udar na organizam i na mentalni sklop čoveka - kaže Ilić.

01:32 Đorđe Ilić: "Decu od malena učiti bezbednosti na rekama" Izvor: Kurir televizija

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