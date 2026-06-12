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Prelepi vodopadi, tirkizno jezero i netaknuta priroda ostavljaju bez daha kada posetite Krupajsko vrelo. Ova prirodna oaza, smeštena u istočnoj Srbiji u samom podnožju planine Beljanice, postala je jedna od najpopularnijih turističkih lokacija.

Međutim, dok turisti uživaju u bajkovitom prizoru, ispod površine vode krije se svet pun opasnosti i tajni, a sve ih prate jezive legende koje lokalno stanovništvo prenosi sa kolena na koleno.

Ispod smaragdnog sjaja nalazi se zastrašujući podzemni svet koji decenijama privlači naučnike, ali i avanturiste.

Šok u dubinama: Pronađene merdevine tragača za blagom!

Oni koji su se odlučili da istraže, morali su da se suoče sa ekstremnim uslovima. Ronioci su uspeli da mapiraju lavirint podzemnih kanala i potopljenu pećinu do zapanjujuće dubine od čak 123 metra!

Krupajsko vrelo Foto: Shutterstock

Istraživače je posebno šokirali tragovi ljudskog prisustva iz prošlosti. Duboko pod vodom, u mračnim tunelima, pronađeni su ostaci starih drvenih merdevina. Tajanstveni tragači za blagom rizikovali su živote pokušavajući da dopru do skrivenog blaga, kako su u predanjima čuli da postoji.

Dve istine o Krupajskom vrelu: Šta kaže nauka, a šta vlaška legenda?

Ovaj prirodni fenomen spaja suve naučne činjenice i mistična verovanja.

Nauka kaže da Krupajsko vrelo predstavlja specifičan tip kraškog izvora. Voda je ekstremno hladna, sa konstantnom temperaturom koja se kreće između 9 i 11 stepeni tokom čitave godine. Ronioci su otkrili da je to zapravo kompleksna pećina sa izuzetno uskim i nepredvidivim podvodnim prolazima. I najmanja greška u orijentaciji ovde predstavlja opasnost po život.

Idealno za selfije Foto: Printscreen

S druge strane, u selima podno Beljanice, a vrelo se nalazi u ataru sela Milanovac na nekih 25 kilometar od Despotovca, od davnina se prepričava lokalna vlaška legenda, prema kojoj je silno blago i zlato skriveno na dnu vrela u Zlatnoj pećini. Ali običan čovek do njega ne može dopreti...

Narodni mit tvrdi i da nad blagom bdi Tartor, moćni i opasni vodeni duh, i da on ne oprašta nikome ko pokuša da poremeti mir pećine.

Sukob koji ne prestaje: Ko je u pravu?

Ova tema već godinama izaziva rasprave na mrežama i u javnosti. Dok speleolozi i profesionalni ronioci insistiraju na tome da su sve opasnosti u vrelu isključivo fizičke prirode poput ledene vode, tame i uskih stena, lokalno stanovništvo ostaje dosledno svojim pričama o tajnama Krupajskog vrela i njegovim lavirintima.

Ulazak u pećinu Foto: Printscreen

Krupajsko vrelo jeste prelepo mesto za odmor, šetnju i fotografisanje, ali... Redakcija Kurira apeluje na sve posetioce da se ponašaju odgovorno i da nikako ne pokušavaju samostalno kupanje, ronjenje ili skakanje u vodu.