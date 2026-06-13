Slušaj vest

Vojna svečanost povodom prijema u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira polaznika treće klase Kursa za podoficire za lica iz građanstva održana je danas u Domu Garde u Beogradu.

Svečanosti, na kojoj su u čin vodnika promovisana 253 polaznika kursa, prisustvovali su državni sekretar u Ministarstvu odbrane Mile Jelić, zamenik načelnika Generalštaba Vojske Srbije general-potpukovnik Tiosav Janković, episkop lipljanski i vojni Dositej, članovi proširenog Kolegijuma načelnika Generalštaba, predstavnici jedinica Ministarstva odbrane i Vojske Srbije te porodice i prijatelji najmlađih podoficira.

General Janković je, u svom obraćanju, istakao da je podoficir stub svake vojske, i da on svojim likom i funkcijom predstavlja vojniku ne samo neposredno pretpostavljenog starešinu, već i vaspitača, instruktora, organizatora i vođu, koji mora biti spreman da u svakom trenutku na najvišem nivou svojih sposobnosti i mogućnosti doprinese sastavu kojem pripada.

2mls_5358_1781274877.jpg
Foto: Milos Savic/MC Odbrana

"Vašim predanim i stručnim, profesionalnom radom, a posebno ličnim primerom nastojte da se svi postavljeni zadaci izvrše odgovorno, potpuno i bezbedno. To je moguće samo ako nastavite da radite na sebi i prenosite svoja znanja na vojnike i mlađe kolege", rekao je zamenik načelnika Generalštaba Vojske Srbije, napomenuvši da danas promovisane podoficire u jedinicama Vojske Srbije ponovo očekuju nova usavršavanja i osposobljavanja, stručni i specijalistički kursevi, kao i prilika da steknu nova saznanja i veštine.

Posle čitanja naredbi načelnika Generalštaba Vojske Srbije generala Milana Mojsilovića o unapređenju u čin vodnika, general Janković je uručio nagrade najboljima na kursu - prvom u rangu vodniku Nikoli Petroviću podoficirski tesak pozlaćeni, drugom u rangu vodniku Đorđu Tešiću podoficirski tesak posrebreni i trećem u rangu vodniku Aleksandru Novakoviću podoficirski tesak standardni.

4mls_5490_1781274877.jpg
Foto: Milos Savic/MC Odbrana

Najbolji polaznik u ovoj klasi vodnik Nikola Petrović je, uz zahvalnost instruktorima, komandirima i porodicama na podršci, istakao da mu je izuzetna čast što stoji pred svojim kolegama i obraća se u njihovo ime.

"Ispred nas su novi zadaci, nove dužnosti i nova iskušenja. Ali znamo da nema prepreke koju pripadnik Vojske Srbije nije mogao da savlada kada je branio svoju zemlju, svoju porodicu i svoju zastavu", rekao je vodnik Petrović.

Kurs za podoficire za lica iz građanstva traje šest meseci i realizuje se u tri modula. Prva dva modula se realizuju u Centru za obuku i usavršavanje podoficira „Narednik Milunka Savić“ u Pančevu, tokom kojih polaznici stiču znanja za obavljanje osnovnih vojničkih zadataka i metodski se osposobljavaju za izvođenje strojeve, vatrene, taktičke i fizičke obuke, kao i za komandovanje grupom i odeljenjem. Potom ih, u trećem modulu, očekuje specijalistička obuka u centrima za obuku i jedinicima Vojske Srbije, zaključno sa stažiranjem na odgovarajućim formacijskim radnim mestima. Oni koji uspešno savladaju sve planirane sadržaje promovišu se u čin vodnika i tako stupaju u stroj profesionalnih pripadnika Vojske Srbije.

Ne propustiteDruštvoODRŽANA TAKTIČKA VEŽBA "PLATINASTI VUK 26": Više od 600 pripadnika, Vojske Srbije i 11 partnerskih zemalja (FOTO)
Bratisalv Gašić
DruštvoGeneral Mojsilović razgovarao sa komandatom NATO-a: U fokusu Kosovo i Metohija i saradnja sa Kforom!
4_uoj_9939_1781095972.jpg
DruštvoPotresan ispraćaj srpskog vojnika poginulog u Libanu! Supruga dobila medalju UN, otac zastavu Srbije! "Bio je simbol pravičnosti" FOTO
Sahranjen vojnik Milovan Jovanović
Društvo"TVOJE IME NEKA SE SPOMINJE" Kraljevo dočekalo svog hrabrog Milovana sa poslednjeg zadatka, uz vojnički pozdrav, ovako je stigla najtužnija kolona (VIDEO)
Screenshot 2026-06-10 133232.jpg