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Vojna svečanost povodom prijema u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira polaznika treće klase Kursa za podoficire za lica iz građanstva održana je danas u Domu Garde u Beogradu.

Svečanosti, na kojoj su u čin vodnika promovisana 253 polaznika kursa, prisustvovali su državni sekretar u Ministarstvu odbrane Mile Jelić, zamenik načelnika Generalštaba Vojske Srbije general-potpukovnik Tiosav Janković, episkop lipljanski i vojni Dositej, članovi proširenog Kolegijuma načelnika Generalštaba, predstavnici jedinica Ministarstva odbrane i Vojske Srbije te porodice i prijatelji najmlađih podoficira.

General Janković je, u svom obraćanju, istakao da je podoficir stub svake vojske, i da on svojim likom i funkcijom predstavlja vojniku ne samo neposredno pretpostavljenog starešinu, već i vaspitača, instruktora, organizatora i vođu, koji mora biti spreman da u svakom trenutku na najvišem nivou svojih sposobnosti i mogućnosti doprinese sastavu kojem pripada.

Foto: Milos Savic/MC Odbrana

"Vašim predanim i stručnim, profesionalnom radom, a posebno ličnim primerom nastojte da se svi postavljeni zadaci izvrše odgovorno, potpuno i bezbedno. To je moguće samo ako nastavite da radite na sebi i prenosite svoja znanja na vojnike i mlađe kolege", rekao je zamenik načelnika Generalštaba Vojske Srbije, napomenuvši da danas promovisane podoficire u jedinicama Vojske Srbije ponovo očekuju nova usavršavanja i osposobljavanja, stručni i specijalistički kursevi, kao i prilika da steknu nova saznanja i veštine.

Posle čitanja naredbi načelnika Generalštaba Vojske Srbije generala Milana Mojsilovića o unapređenju u čin vodnika, general Janković je uručio nagrade najboljima na kursu - prvom u rangu vodniku Nikoli Petroviću podoficirski tesak pozlaćeni, drugom u rangu vodniku Đorđu Tešiću podoficirski tesak posrebreni i trećem u rangu vodniku Aleksandru Novakoviću podoficirski tesak standardni.

Foto: Milos Savic/MC Odbrana

Najbolji polaznik u ovoj klasi vodnik Nikola Petrović je, uz zahvalnost instruktorima, komandirima i porodicama na podršci, istakao da mu je izuzetna čast što stoji pred svojim kolegama i obraća se u njihovo ime.

"Ispred nas su novi zadaci, nove dužnosti i nova iskušenja. Ali znamo da nema prepreke koju pripadnik Vojske Srbije nije mogao da savlada kada je branio svoju zemlju, svoju porodicu i svoju zastavu", rekao je vodnik Petrović.