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Beograd, 12. 06. 2026. godine – mts donosi korisnicima MOVE platforme novo iskustvo praćenja Mundijala, pokretanjem dodatnih kanala sa ekskluzivnim sadržajima koji proširuju doživljaj klasičnog TV prenosa. Ljubitelji fudbala po prvi put će moći da prate dešavanja iz više uglova i da sami odaberu perspektivu koja im najviše odgovara – od sadržaja iz svlačionica i sa klupa, preko atmosfere na tribinama, do alternativnih kadrova sa terena. Povodom najvećeg svetskog fudbalskog takmičenja, mts nudi korisnicima MOVE platforme posebno iskustvo praćenja Mundijala kroz unapređenu sekciju Moj TV, gde će na jednom mestu biti objedinjeni svi dodatni sadržaji i omogućeno praćenje utakmica iz više uglova. Isti sadržaji biće dostupni korisnicima i putem specijalizovanih POP-UP Arena sport kanala, počev od pozicije 330. Na svim dodatnim kanalima na raspolaganju je i opcija „Gledaj unazad“, koja omogućava veću fleksibilnost i dodatnu kontrolu tokom praćenja fudbalskog programa.

Timski fokus A i B – Dva su najsveobuhvatnija kanala nove ponude. Program počinje čak 150 minuta pre početka utakmice i prati kompletnu priču oko timova: polazak iz hotela i dolazak na stadion, dešavanja u svlačionicama, zagrevanje i dešavanja na klupama za rezerve oba tima. Tokom i nakon utakmice, gledaoci imaju pristup intervjuima, reakcijama igrača i trenera, kao i atraktivnim kadrovima i snimcima iz alternativnih uglova – sadržaj koji utakmicu pretvara u mnogo više od standardnog prenosa. Fanovi fudbala – Kanal posvećen onima koji Mundijal čine jedinstvenim globalnim događajem – navijačima. Atmosfera ispred stadiona i sa tribina, dolasci navijača, izveštaji iz fan zona i VIP loža, kao i autentične reakcije publike tokom i nakon mečeva – sve na jednom mestu. Drugi ugao – Kanal koji donosi upečatljive kadrove iz vazduha, uz glatke pokrete kamere i uzbudljive perspektive koje tradicionalne kamere ne mogu da pruže. Snimci sa kamera koje lebde iznad terena, prenose akciju, emocije i atmosferu iz drugačijeg ugla, stvarajući novo, zanimljivije iskustvo gledanja Svetskog prvenstva. Prošireni prenos – Sve utakmice na turniru dostupne su u proširenom formatu koji počinje 90 minuta pre početka meča i traje 15 minuta nakon završetka, uz dodatne analize, priče i ekskluzivne sadržaje sa turnira.