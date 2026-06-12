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Sudija Ustavnog suda dr Mihajlo Rabrenović sastao se sa profesorkom Karlom Mazi Dorija, direktorkom Pravnog departmana Univerziteta u Napulju "Federiko II", osnovanog 1224. godine, i direktorkom međunarodnog naučnog časopisa "IVRA - Rivista Internazionale di Diritto Romano e Antico". Profesorka Mazi Dorija je i predsednica Međuuniverzitetskog konzorcijuma "Žerar Bulver", važne evropske akademske mreže posvećene proučavanju rimskog prava, antičkog prava i pravne istorije.

Tokom sastanka razmenjena su mišljenja o značaju rimskog prava i evropske pravne tradicije za razvoj savremenih ustavnih sistema, kao i o ulozi pravne nauke i prakse u očuvanju evropske pravne kulture.

Razgovarano je i o aktuelnim izazovima u vezi sa modernizacijom sudova i visokoškolskih ustanova širom Evrope, sa posebnim osvrtom na digitalizaciju, međunarodnu saradnju i institucionalnu efikasnost.

Sudija Rabrenović upoznao je profesorku Mazi Dorija sa pripremama za međunarodnu naučnu konferenciju povodom dvadesetogodišnjice Ustava Republike Srbije, koju će Ustavni sud Srbije organizovati u Beogradu od 28. do 30. oktobra 2026. godine.

Sastanak je takođe otvorio mogućnosti za dalju akademsku i stručnu saradnju, posebno u oblastima prava, pravne istorije i ustavnog sudstva.

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