GRMLJAVINA Reporter Kurira u grotlu Nijagarinih vodopada: Moćni huk i neverovatan osećaj ispod 168.000 kubika vode koja se obrušavaju sa 57 metara visine VIDEO
Rajko Nedić
Zaglušujući huk uz ulazak u savršenu oluju - kombinacija vetra, ogromne vodene zavese, talasa kao na otvorenom moru i pravog pljuska uz maglu - poigravaju se sile prirode sa našim brodom, uz obrušavanje 168.000 kubnih metara vode u minuti sa 57 metara visine! Kroz toliku vodu uporno se probijaju sunčevi zraci i prave neverovatnu dugu.. Strahopoštovanje i divljenje, osećaj nemoći u odnosu na neverovatnu moć sa kojom smo se suočili. Ovo je prvi utisak sa jednog od svetskih čuda prirode - Nijagarinih vodopada!
Ni kabanica ne pomaže
Devet sati putovanja avionom Er Srbije na novoj liniji od Beograda to Toronta i dva sata vožnje autobusom. I reporter Kurira je stigao na kanadsku stranu Nijagarinih vodopada... Avantura je mogla da počne. Na ovom mestu svakodvnevno se nađe i 50.000 turista iz celog sveta, a svetski poznati vodopadi mogu se obići sa vode, pogledati sa nekoliko vidikovaca, ali i videti iz vazduha, letovima iz helikoptera.
I ne zna se koji je lepši i uzbudljiviji..
Ipak, najveći doživljaj je krstarenje turističkim brodovima. Pre polaska na ovo krstarenje turisti su upozoreni od agencija ali i sa interneta kako da se obuku, jer crvena kabanica koja se dobija na početku providbe nije dovoljna, pa se preporučuje garderoba otporna na jaku kišu, kao i rezervna oprema. A zašto su potrebne takva odeća i obuća - odgovor stiže već posle nekoliko minuta vožnje brodom koji obilazi vodopade na američkoj i kanadskoj strani...Od velike količine vode i nezapamćenog pljuska "stradali" su i naš reporter i mikrofon Kurira na nemirnoj palubi broda, ali je vredelo doživeti ovo spektakularno krstarenje.
Velika ponuda
Kod Nijagarinih vodopada je most koji spaja SAD (država Njujork) i Kanadu (provincija Ontario). Pored mosta je "američki" vodopad širok 320 metara i visok 57 metara, potom ide onaj veći i spektakularniji sa kanadske strane širok 790 metara i visok takođe 57 metara...
Cena krstarenja je oko 40 kanadskih dolara (1 dolar - 73 dinara). Ulazak u Nacionalni park Nijagarini vodopadi je besplatan, uz veliku turističku ponudu: hoteli, restorani, muzeji, kazino, toranj sa vidikovcem, program za decu, parkovi, šetališta, prodavnice, suvenirnice...
Nijagara živi 24 sata dnevno.
Pogledajte fotografije i video sa Nijagarinih vodopada.
Sa aerodroma "Nikola Tesla" 23. maja poleteo je prvi avion kompanije Er Srbija za Toronto, čime je obnavljena direktna linija na kojoj je poslednji let obavljen 1992. godine i to baš na ovaj dan. Letovi će se realizovati dva puta nedeljno - sredom i subotom.
Toronto je posle Njujorka i Čikaga postao treća destinacija Er Srbije u Severnoj Americi, a iz ove kompanija kažu da "nastavljaju snažno širenje prekookeanske mreže i jačanje veza sa srpskom dijasporom u Kanadi".
Veliki broj turista dnevno obiđe Nijagarine vodopade, a posebno se vodi računa o bezbednosti, odnosno da neko od posetilaca ne preskoči zaštitnu ogradu namerno ili da se ne oklizne i upadne u vodeni ambis. Svakom ko se popne na ogradu radi fotograficanja odmah prilazi obezbeđenje. Srbin koji godinama živi u ovom kraju kaže da su se ranije dešavala samoubistva ili nesrećni padovi, ali da ovde život okončaju i kockari.
-U ovom kompleksu ima dosta kockarnica i kazina. Priča se da su neki kockari, nakon gubitka i potpunog bankrota, kada bi se nalazili u bezizlaznoj situaciji odlazili iz kockarnica koji se nalaze u blizini vodopada i skakali u njih. Sada su veće mere obezbeđenja i pokrivenost kamerama, pa se koliko znam, skoro nije bilo trageduija -kaže naš sagvoornik.
U arhivama se inače može naći podatak da se je 1850. godine preko Niagarinih vodopada palo navodno preko 5.000 ljudi, bilo namerno ili slučajno, a preživelo je samo 17.
Nijagarini vodopadi su bila tema brojnih filmova, a u jednom od kultnih saga o Supermenu, baš na ovom mestu omiljeni junak spasao je u poslednji čas dete koje je padalo niz slapove.
Pored Supermena 2 (1980) ovde je sniman je i klasik "Nijagara" iz 1953. godine, a glavnu ulogu igrala je Merilin Monro. Tu su i Poslednji zagrljaj (1979), Svemogući Brus (2003), Pirati sa Kariba (2007).
Reka Nijagara dugačka je oko 65 kilometara i spaja jezera Iri i Ontario. Sila koja se obrušava na mestu vodopada dovodi do erozije zemljišta, pa je procena je da će za oko 50.000 godina Nijagarini vodopadi vremenom erodirati preostalih 32 kilometarta do jezera Iri i slapovi će prestati da postoje.