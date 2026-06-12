Veliki broj turista dnevno obiđe Nijagarine vodopade, a posebno se vodi računa o bezbednosti, odnosno da neko od posetilaca ne preskoči zaštitnu ogradu namerno ili da se ne oklizne i upadne u vodeni ambis. Svakom ko se popne na ogradu radi fotograficanja odmah prilazi obezbeđenje. Srbin koji godinama živi u ovom kraju kaže da su se ranije dešavala samoubistva ili nesrećni padovi, ali da ovde život okončaju i kockari.

-U ovom kompleksu ima dosta kockarnica i kazina. Priča se da su neki kockari, nakon gubitka i potpunog bankrota, kada bi se nalazili u bezizlaznoj situaciji odlazili iz kockarnica koji se nalaze u blizini vodopada i skakali u njih. Sada su veće mere obezbeđenja i pokrivenost kamerama, pa se koliko znam, skoro nije bilo trageduija -kaže naš sagvoornik.

U arhivama se inače može naći podatak da se je 1850. godine preko Niagarinih vodopada palo navodno preko 5.000 ljudi, bilo namerno ili slučajno, a preživelo je samo 17.