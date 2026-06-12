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Princ-naslednik Filip Karađorđević i princeza Danica ugostili su u Kraljevskom dvoru na Dedinju Njegovo Imperatorsko Visočanstvo Velikog Kneza Georgija Mihajloviča Romanova, naslednika Ruskog Imperatorskog Doma, i njegovu suprugu, kneginju Viktoriju Romanovnu. Susret je protekao u znaku negovanja istorijskih, kulturnih i duhovnih veza Srbije i Rusije.

Princ Filip istakao je da mu je bila velika čast da u Kraljevskom dvoru dočeka ugledne goste iz Doma Romanovih, sa kojima je razgovarao o značaju očuvanja zajedničkog nasleđa i tradicionalnih vrednosti.

„Bilo mi je veliko zadovoljstvo da poželim dobrodošlicu našim uvaženim gostima u Kraljevski dvor i da sa njima razgovaram o značaju očuvanja istorijskog, duhovnog i kulturnog nasleđa koje povezuje naše narode i naše dinastije“, rekao je princ Filip.

Uvaženim gostima dobrodošlicu je poželeo i prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević, starešina Kraljevskog doma.

Tokom razgovora posebna pažnja posvećena je dugogodišnjim vezama između dinastija Karađorđević i Romanov, koje, kako je istakao princ Filip, počivaju na međusobnom poštovanju, prijateljstvu i zajedničkoj pravoslavnoj tradiciji.

„Dom Karađorđevića i Dom Romanovih povezuju duge i iskrene veze prijateljstva, uzajamnog poštovanja i zajedničke pravoslavne vere. Tokom susreta osvrnuli smo se na važnost negovanja tih veza, kao i na ulogu koju istorijske dinastije mogu imati u očuvanju tradicije, podršci humanitarnim i kulturnim inicijativama i jačanju prijateljstva između Srbije i Rusije“, naglasio je on.

Posebna simbolika susreta na Dedinju

Princ Filip ukazao je i na simboliku činjenice da je susret održan upravo u Kraljevskom dvoru na Dedinju, jednom od najznačajnijih zdanja srpske kraljevske baštine, koje je projektovao čuveni ruski arhitekta Nikolaj Krasnov.

On je podsetio da je Krasnov, nakon revolucije u Rusiji, utočište pronašao u tadašnjoj Kraljevini SHS, gde je ostavio neizbrisiv trag svojim radom.

Posebno je istaknuta i istorijska uloga kralja Aleksandra I Ujedinitelja, koji je nakon sloma Ruskog carstva pružio utočište desetinama hiljada ruskih emigranata.

„Vođen bratskom ljubavlju prema ruskom narodu i odanošću zajedničkim pravoslavnim vrednostima, moj pradeda, Njegovo Veličanstvo kralj Aleksandar I Ujedinitelj, otvorio je vrata svoje zemlje desetinama hiljada ruskih izbeglica. Zahvaljujući njegovoj podršci, mnogi od njih nastavili su svoj rad u našoj zemlji i ostavili dubok trag u razvoju države, kulture, nauke i umetnosti“, rekao je princ Filip.

Nastavak istorijskog nasleđa

Kako je ocenio, susret potomaka dve velike evropske dinastije predstavlja podsećanje na trajne veze koje vekovima povezuju srpski i ruski narod.

„Posebno me je obradovala prilika da ugostim Velikog Kneza Georgija Mihajloviča, koji kao naslednik Ruskog Imperatorskog Doma nastavlja slavno nasleđe Doma Romanovih, i kneginju Viktoriju Romanovnu, sa kojom predano učestvuje u brojnim društveno korisnim i dobrotvornim aktivnostima“, poručio je princ Filip.

Na kraju je izrazio uverenje da će prijateljski odnosi između dva doma nastaviti da doprinose jačanju kulturnih i duhovnih veza Srbije i Rusije.