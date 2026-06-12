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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski čestitala je svojoj baki - najdražoj vili iz detinjsta - 82. rođendan.

"Juče je moja baka po majci napunila 82 godine. Zbog puta i zadržavanja u Kragujevcu nisam stigla juče da dođem u Šabac, ali sam danas stigla kod svoje najdraže vile detinjstva", navela je ministarka Đurđević Stamenkovski uz sliku sa bakom i dodala: