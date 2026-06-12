Društvo
Ministarka Đurđević Stamenkovski svojoj baki čestitala 82. rođendan: Moja najdraža vila iz detinjstva! Za nju su vezane uspomene koje nosim ceo život (foto)
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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski čestitala je svojoj baki - najdražoj vili iz detinjsta - 82. rođendan.
"Juče je moja baka po majci napunila 82 godine. Zbog puta i zadržavanja u Kragujevcu nisam stigla juče da dođem u Šabac, ali sam danas stigla kod svoje najdraže vile detinjstva", navela je ministarka Đurđević Stamenkovski uz sliku sa bakom i dodala:
"Za nju su vezani moji najlepši raspusti, mirisi detinjstva i uspomene koje nosim ceo život. Danas smo ponovo prošle ulicom kojom me je vodila na sladoled i na trenutak je sve bilo isto kao nekad".
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