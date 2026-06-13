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Povratak zdravstvenih radnika iz inostranstva, koji Ministarstvo zdravlja sprovodi posredstvom Kancelarije za saradnju sa dijasporom, nastavlja se uspešno, a nova grupa od 13 lekara i drugih zdravstvenih radnika iz Nemačke, Austrije, Velike Britanije, SAD, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata odlučila je da profesionalnu karijeru nastavi u Srbiji.

01:08 Povratak zdravstvenih radnika iz inostranstva Izvor: Ministarstvo zdravlja

Među njima su specijalisti ortopedije, kardiohirurgije, neurologije i laboratorijske medicine, kao i drugi zdravstveni radnici koji će svoje znanje i iskustvo stečeno u renomiranim svetskim zdravstvenim centrima staviti na raspolaganje pacijentima u Srbiji.

U najnovijoj grupi zdravstvenih radnika koji se vraćaju u Srbiju su dr Julija Marjanović, specijalizant anestezije, koja se iz Nemačke vraća u Klinički centar Kragujevac, zajedno sa suprugom dr Milošem Jakovljevićem, specijalistom neurologije.

Foto: Ministarstvo zdravlja

Doktor Miodrag Milenković, specijalista ortopedije, nakon više godina uspešnog rada u Ujedinjenim Arapskim Emiratima dolazi u Zdravstveni centar Aranđelovac, gde će svoje neizmerno iskustvo i znanje staviti u službu razvoja ortopedije, a dr Igor Spasić, specijalista laboratorijske medicine, iz Nemačke dolazi u Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici. Doktor Marko Šamanović, specijalista kardiohirurgije, inakon boravka i rada u Saudijskoj Arabiji, svoj profesionalni put nastaviće u KBC Zemun, a dr Nikola Kolundžić nakon Velike Britanije, svoj rad u oblasti matičnih ćelija, translacione biologije, laboratorijskog uspostavljanja sistema i prekliničkog razvoja nastaviće u Institutu "Niška Banja". Nakon višegodišnjeg boravka u Los Anđelesu, logoped Danijela Novičić vraća se u zemlju i radiće u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju "Prof. dr Cvetko Brajović". U Srbiju se vraćaju i medicinske sestre Aleksandra Damnjanović iz Saudijske Arabije u Zdravstveni centar Valjevo, Hristina Najdevska iz Nemačke u Dom zdravlja Kragujevac, Sonja Đorđević iz Nemačke u Dom zdravlja Bujanovac, Slavica Uzelac iz Austrije u Dom zdravlja Požarevac, Dragana Krstić iz Nemačke u Opštu bolnicu Sremska Mitrovica, kao i medicinski tehničar Igor Stepančević, koji iz Austrije dolazi u Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici.

Foto: Ministarstvo zdravlja

Ministar zdravlja dr Zlatibor Lončar, koji se sastao sa lekarima povratnicima, istakao je da je njihov povratak od izuzetnog značaja za dalji razvoj našeg zdravstvenog sistema.

- Izuzetno je važno da svoja znanja, iskustva i veštine koje ste sticali u najrazvijenijim zdravstvenim sistemima sveta stavite u službu našeg zdravstva. To je pre svega u interesu naših pacijenata, ali i dodatni podsticaj da nastavimo sa unapređenjem uslova rada i kvaliteta zdravstvene zaštite u Srbiji - poručio je ministar Lončar.

Od početka sprovođenja ove inicijative, preko Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja u Srbiju se vratilo blizu 350 lekara, medicinskih sestara, tehničara i drugih zdravstvenih radnika. U Ministarstvu zdravlja ističu da sve veći broj povratnika predstavlja potvrdu da Srbija danas nudi uslove za profesionalni razvoj i rad uporediv sa najrazvijenijim evropskim zdravstvenim sistemima, zahvaljujući značajnim ulaganjima države u zdravstvenu infrastrukturu, opremu i kadrove.