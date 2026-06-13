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Vozače u Srbiji tokom vikenda očekuju brojna ograničenja i izmene u režimu saobraćaja, a posebnu pažnju treba obratiti na deonice na kojima je zbog asfaltiranja uvedena potpuna obustava saobraćaja.

Najznačajnija izmena na snazi je na putu Arilje – Prilike, u mestu Bogojevići, gde će od marketa Livade do firme Agro-Grk saobraćaj biti potpuno obustavljen od 14. juna u 8 časova do 15. juna u 6 časova zbog radova na asfaltiranju. Za vozače je obezbeđen alternativni pravac preko Guče, Kotraže i Ivanjice.

Na deonici Granica APV (Kovin) – Ralja, u naseljenom mestu Ralja, od 13. do 22. juna izvode se radovi na proširenju kolovoza, pa se saobraćaj odvija uz naizmenično propuštanje vozila.

Zbog transporta elise vetrogeneratora, 13. i 15. juna izmenjen je režim saobraćaja na pravcu Bor – Crni Vrh, gde će vozila biti propuštana naizmenično.

Na moto-putu M11, između petlji Lasta i Bubanj Potok u smeru ka Beogradu, danas od 9 do 12 časova izvode se radovi na redovnom održavanju, a saobraćaj će se odvijati voznom i preticajnom trakom.

Dodatne izmene očekuju se i na Fruškoj gori. Na deonici Sremska Kamenica – Irig, odnosno na Iriškom vencu, 15. i 16. juna biće na snazi povremene obustave saobraćaja u trajanju od tri do pet minuta zbog snimanja filma, uz asistenciju policije.

Prema poslednjim informacijama, na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.