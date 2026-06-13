Slušaj vest

Sporovi oko nasledstva decenijama važe za jedan od najčešćih razloga ozbiljnih porodičnih svađa.

U takvim situacijama se nerazumevanje i različita očekivanja samo gomilaju, a kada se u sve uključe emocije i osećaj nepravde - čak i odnosi koji su do tada delovali stabilno mogu se preko noći raspasti.

Foto: MakroBetz/Shutterstock

Upravo jedna takva situacija pojavila se na društvenim mrežama, gde je korisnik iz Hrvatske na Fejsbuk grupi "Život u Nemačkoj" podelio svoje lično iskustvo.

Njegova objava otvorila je temu koja sve češće dobija na težini među ljudima koji rade u inostranstvu, dok se u domovini vode rasprave oko imovine koja bi, umesto razdora, trebalo da povezuje porodicu.

"Više ne pričamo"

"Ima li neko iskustvo... brat i ja smo se posvađali oko nasledstva u Hrvatskoj dok ja radim u Nemačkoj. Sad više ni ne pričamo. Majka plače svaki put kad zove. Sve zbog zemlje koju niko ni ne koristi. Ovde radim k'o konj, a kod kuće se porodica raspada. Da li je još neko izgubio porodicu zbog para i imovine?", napisao je Hrvat u svom anonimnom obraćanju.

"Međa - najveći zločinac na Balkanu"

Foto: Shutterstock

Među stotinama komentara posebno se izdvojio jedan u kojem je korisnik postavio pitanje i sam dao odgovor:

"Postavio bih pitanje ko je ili šta je najveći zločinac na Balkanu? Reč od četiri slova, naravno - međa."

U praksi, već dugo unazad upravo su granice parcela, prilazi ili nejasno rešena vlasnička pitanja čest povod za ozbiljne svađe, kako među rodbinom, tako i među komšijama.

Iako se često radi o relativno sitnim razlikama u imovini, vremenom one umeju da poprime mnogo veći značaj nego sami porodični odnosi, koji zbog toga neretko stradaju

"Nijedno imanje ne vredi zagrljaja braće i sestara"

Jedna korisnica posebno je naglasila da nijedna imovina ne može da zameni porodičnu bliskost:

"Samo jedno imam da kažem, nijedna zemlja/imanje ne vredi zagrljaja moje braće i sestara. Za 10 dana kad se sretnemo ja sam najbogatija na celom svetu. Taj zagrljaj pare ne mogu da plate."

Druga učesnica diskusije istakla je da u ovakvim sukobima najviše stradaju roditelji:

"Majci je u tom slučaju najteže da gleda kako joj se deca mrze, ne znate ni koliko ona pati, a život joj je pri kraju pa nemojte dozvoliti da tuguje, to vi možete samo da rešite."

"Sve smo dali mami"

Jedan komentator podelio je lično iskustvo u kojem je porodica odlučila da stavi odnose ispred imovine:

Foto: Shuttestock

"Kod mene kad je tata umro pa smo morali na ostavinsku raspravu, brat, sestra i ja i sve smo dali mami, a mama neka radi kako hoće, nema te zemlje niti kuće koja mi može biti važnija od moje sestre i brata."

"Sve ostalo je nebitno"

Bilo je i onih koji su istakli da bi se u sličnoj situaciji bez razmišljanja odrekli svega:

"Odmah bih se odrekla, samo da ne vidim majčinu suzu."

Na kraju, jedan komentar podseća na prolaznost materijalnih stvari i važnost porodičnih odnosa:

"Čuvaj brata i porodicu, zemlju ni ti ni tvoj brat nećete poneti na onaj svet. Sve ostalo je nebitno."