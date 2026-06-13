Slušaj vest

Nagle promene vremena, smene sunca, pljuskova i sparine donose i jednu veliku opasnost na koju upozoravaju stručnjaci.

Najpoznatiji srpski hvatač zmija, Vladica Stanković, uputio je hitan apel svim građanima da u narednim danima budu na maksimalnom oprezu.

Prema njegovim rečima, vremenske prilike direktno diktiraju ponašanje ovih gmizavaca, a upravo su trenuci pre i posle kiše ključni za njihovu aktivaciju.

Vladica Stankovic uklonio 6 zmija iz bunara u Merošini
Vladica Stankovic uklonio 6 zmija iz bunara u Merošini Foto: T. S.

- Kada su promene vremena, posebno pre kiše i posle kiše, zmije se uznemire. One tada kreću da izviruju, menjaju mesta, traže novu kuću i zaklon - upozorava Vladica Stanković.

U ovakvim danima, zmije napuštaju svoja uobičajena staništa i u potrazi za novim, sigurnim i suvim utočištem često zalaze u naseljena mesta, dvorišta, pa čak i unutar kuća, podruma i stepeništa.

Zbog toga je veoma važno da detaljno pregledate dvorišta, a posebno da obratite pažnju na mesta oko stepenica, gomile građevinskog materijala, cigle ili nepokošenu travu gde bi zmije mogle da potraže zaklon.

screenshot-3.jpg
Foto: Printscreen/Youtube/Living Zoology

Ukoliko primetite zmiju, najvažnije pravilo je da ne paničite i da je nikako ne dirate. Nikada ne pokušavajte sami da je uhvatite ili ubijete jer životinja u strahu i u trenucima uznemirenosti može brzo da reaguje i ujede.

U slučaju da vam se zmija zavukla blizu kuće ili u same prostorije, odmah kontaktirajte nadležne službe ili stručnjake koji imaju iskustva sa bezbednim uklanjanjem gmizavaca. Vreme pred nama traži dodatni oprez.

Vladicu ujela zmija kod Leskovca

Tokom najnovije intervencije u okolini Leskovca, Vladicu je, naočigled kamere, ujela zmija!

Zmija se ovog puta zavukla na nepristupačno mesto, ispod stepenica, pravo među cigle. Vladica ju je, kao i obično, sa prividnom lakoćom izvukao golim rukama. Međutim, drama je nastala u sekundi nepažnje. Dok je pripremao džak u koji je planirao da bezbedno smesti gmizavca, životinja se naglo otrgla i munjevito ga ujela za ruku.

(Kurir.rs/Telegraf)

Ne propustiteDruštvo(VIDEO) POZNATOG ZMIJOLOVCA UJELA ZMIJA! Vladica proturio ruku da je uhvati, pa dobio neočekivani ODGOVOR - objavljen dramatičan snimak: "MAJKO MOJA!"
Screenshot 2026-06-10 200745.jpg
SrbijaZMIJOLOVAC VLADICA IMAO POSLA S NEČIM DO SAD NEVIĐENIM: Kad je video rupe i osetio smrad OSTAO U ŠOKU! Ni zmija, ni stršljen, a demolirao sobu (VIDEO)
Snimak ekrana 2026-06-06 153648.png
DruštvoUžas! "Rođene ubice" lete 60 na sat i žrtvama otkidaju glave: Primećene u komšiluku, bliže se Srbiji, stručnjaci zabrinuti
17606332731745394845Hitna-pomoc-ilustracija.jpg
DruštvoMatice su izašle iz hibernacije, na jedan signal kreću u masovan napad na čoveka: Vladica otkriva trik sa lekom koji spasava život od ovog insekta
Vladica Stanković .jpg