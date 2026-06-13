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Nagle promene vremena, smene sunca, pljuskova i sparine donose i jednu veliku opasnost na koju upozoravaju stručnjaci.

Najpoznatiji srpski hvatač zmija, Vladica Stanković, uputio je hitan apel svim građanima da u narednim danima budu na maksimalnom oprezu.

Prema njegovim rečima, vremenske prilike direktno diktiraju ponašanje ovih gmizavaca, a upravo su trenuci pre i posle kiše ključni za njihovu aktivaciju.

Vladica Stankovic uklonio 6 zmija iz bunara u Merošini Foto: T. S.

- Kada su promene vremena, posebno pre kiše i posle kiše, zmije se uznemire. One tada kreću da izviruju, menjaju mesta, traže novu kuću i zaklon - upozorava Vladica Stanković.

U ovakvim danima, zmije napuštaju svoja uobičajena staništa i u potrazi za novim, sigurnim i suvim utočištem često zalaze u naseljena mesta, dvorišta, pa čak i unutar kuća, podruma i stepeništa.

Zbog toga je veoma važno da detaljno pregledate dvorišta, a posebno da obratite pažnju na mesta oko stepenica, gomile građevinskog materijala, cigle ili nepokošenu travu gde bi zmije mogle da potraže zaklon.

Foto: Printscreen/Youtube/Living Zoology

Ukoliko primetite zmiju, najvažnije pravilo je da ne paničite i da je nikako ne dirate. Nikada ne pokušavajte sami da je uhvatite ili ubijete jer životinja u strahu i u trenucima uznemirenosti može brzo da reaguje i ujede.

U slučaju da vam se zmija zavukla blizu kuće ili u same prostorije, odmah kontaktirajte nadležne službe ili stručnjake koji imaju iskustva sa bezbednim uklanjanjem gmizavaca. Vreme pred nama traži dodatni oprez.

Vladicu ujela zmija kod Leskovca

Tokom najnovije intervencije u okolini Leskovca, Vladicu je, naočigled kamere, ujela zmija!

Zmija se ovog puta zavukla na nepristupačno mesto, ispod stepenica, pravo među cigle. Vladica ju je, kao i obično, sa prividnom lakoćom izvukao golim rukama. Međutim, drama je nastala u sekundi nepažnje. Dok je pripremao džak u koji je planirao da bezbedno smesti gmizavca, životinja se naglo otrgla i munjevito ga ujela za ruku.