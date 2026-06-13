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U javnosti se ponovo otvaraju najteža pitanja nakon tragedije u Ribnikaru, dok se istovremeno pojavljuju novi potresni navodi o vršnjačkom nasilju u školi u Beogradu, gde su učenici bili izloženi teškom ponižavanju i nasilju.

O ovoj temi u emisiji "Puls Srbije vikend" kod voditeljke Krune Une Mitrović govorila je Stanka Pejović, kik bokserka i generalni sekretar Sportskog Društva "Radnički".

Trener je drugi roditelj, a borilački sport treba da uči samokontroli

Stanka Pejović je za početak govorila o tome gde je granica između sportskog treninga i psihološkog osnaživanja deteta za realne životne situacije:

- Ono što je jako važno za svakog roditelja koji hoće da upiše svoje dete na neki borilački sport jeste, pre svega, da se raspita o klubu i da se raspita o treneru. Trener je na neki način drugi roditelj, on može da vam pomogne ili da vam odmogne u vaspitanju deteta. I to je ona granica gde roditelj treba da proceni klub, dete ne može da zna, vi ste njega doveli u tu neku situaciju, njemu je trener druga mama i tata. Ono što ja govorim svima i uvek pominjem to i držim se toga maltene ceo život jeste da ne treba provocirati situaciju i da na svaki način treba izbegavati provokacije. U onom trenutku ako ste fizički napadnuti, naravno da ćete se braniti, naravno da se nećete povlačiti koliko god da ih je. Jer u većini slučajeva napadači su deca ili ljudi koji su na neki način isfrustrirani i iskompleksirani. Vi, ako ste stabilni i ako ste sami sa sobom u glavi kako treba, nećete imati razloga da napadate slabije, nećete imati razloga da pravite te neke konfliktne situacije.

Stanka Pejović Foto: Kurir Televizija

Nasilnici se hrane strahom

Govoreći o tome kako reagovati u konfliktnim situacijama i šta društvo može da učini u borbi protiv nasilja, Pejović kaže:

- Ja sam uvek pristalica da se okrenete i napustite konfliktnu situaciju, sem u slučaju kada ste fizički napadnuti. Onda, kada ste fizički napadnuti, uzvratiti istom silom da biste se zaštitili, naravno. Ne treba trpeti. Deca i žene se parališu i njima je šok, oni ne mogu da veruju. A nasilnici se hrane strahom - kaže Pejović i dodaje:

- Mi od Ribnikara imamo situaciju da su se oduzimala oružja, ali to nije rešilo problem, uopšte nije rešilo problem. Nasilje je i dalje ostalo prisutno, ali se masovno prešlo na hladno oružje, na noževe, baklje, palice, i nasilje nije stalo. Mislim da svi treba da radimo na tome, kad kažem svi mislim na medije, mislim na institucije, roditelje, škole. Veliki je nedostatak poštovanja institucija, profesora i to je nešto na čemu treba zajednički da radimo. Da osudimo promociju nasilja, deca to gledaju, internet je dostupan svima. Da se ja pitam, ja bih svaki prikaz tih ljudi koji su poznati kao kriminalci, nasilnici, ukinula, ukinula bih njihovo emitovanje, ne bih im dozvolila pristup medijima uopšte. Jer deca to gledaju i stvaraju neke pogrešne idole.

02:36 Gde je granica između treninga i vaspitanja? Stanka Pejović o ulozi trenera u razvoju dece Izvor: Kurir televizija

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