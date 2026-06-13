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Srpkinja iz Australije Dana Vulin, koju je pre nekoliko godina živu zapalila jedna ljubomorna žena, potpuno se oporavila i ispričala kako je trajao njen oporavak.

Danu je 2012. godine polila alkoholom i zapalilaNatalija Dimitrovska, koja ju je optužila da je u vezi sa njenim suprugom Edinom.

Foto: Printscreen

Vulinova je tada ima 25 godina i spavala je na sofi u svom stanu u Pertu kada je Dimitrovska, koja je bila drogirana kristal metom, provalila u njen dom i zapalila je.

Dana je pretrpela opekotine trećeg stepena na oko 60 odsto tela nakon tog stravičnog napada.

Sada je ispričala kako se borila da sačuva sopstveni život i kako je gotovo 30 meseci provela po bolnicama.

Oko 200 hirurških zahvata je bilo potrebno da bi joj se povratio pređašnji izgled.

Foto: Printscreen

- Možda je kliše, ali radi se o nadi. Odabrala sam da živim. Nisam želele da imam loš život. Moja porodica se borila za mene i ja sam morala da se borim zbog njih - rekla je ona za "ITV".

Takođe je objasnila kako ju je motivisalo to što je želela da može da drži svog malog nećaka koji je u vreme napada imao svega pet nedelja.

- Rekla sam sebi: Radiću naporno, držaću svog nećaka i osetiću dodir njegove kože - rekla je ona.

Skoro dve i po godine Dana Vulin je morala da nosi specijalnu masku na licu koja je trebalo da joj pomogne da se njena koža oporavi. Prošla je kroz nekoliko operacija presađivanja kože na licu.

1/9 Vidi galeriju Danu je zapalila devojka koja je mislila da je njen partner vara sa njom. Foto: Printscreen, Stefan Stojanović/Mondo

Ona je sama sebe ranije opisivala kao "modernog Frankenštajna", ali je rekla da nikada nije razmišljala da odustane od života.

- Za mene samoubistvo nije bilo opcija. Mislila sam da bi umiranje bilo lakše, ali sam želela da vidim kako moji nećaci rastu - rekla je Vulin.

Dimitrovska je osuđena na 17 godina zatvora zbog napada, ali Dana je rekla da ne oseća mržnju prema njoj.

Foto: Stefan Stojanović/Mondo

- Imala sam sreće jer sam u mladosti naučila da ne mrzim. Ja sam srećna osoba, ja volim život. Uspeh je moja najbolja osveta. Neko je pokušao da mi oduzme lice i telo, a ovo je najbolji odgovor na to - rekla je ona.

Govoreći o tome kako sada izgleda ona je rekla da očigledno i dalje ima ožiljke, ali da je ona sada jedinstvena i iznutra i spolja.