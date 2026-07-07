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Kada se srce pita, kilometri, vera i nacija postaju nevažni. Prava potvrda za to je ljubavna i životna priča Srbina Spasoja Spasojevića i njegove supruge Vere, koja je pre 16 godina napustila rodnu Albaniju i toplo primorje kako bi sa njim delila i dobro i zlo na surovoj, ali prelepoj planini Goliji. Njihovo bogatstvo se ne meri milionima, već dečjim osmesima, pa se u njihovom domu ori smeh šest predivnih devojčica!

Sve je počelo kada je Spasoje, svestan da je život na selu težak, odlučio da sreću potraži u Albanij i od tamo dovede ženu sa kojom će sklopiti brak i osnovati porodicu.

Foto: You tube printscreen/TV Živa istina

- Presudila je sudbina, pošto sam imao kuma oženjenog iz Albanije i onda sam i ja krenuo tim putem u daleku Albaniju i nisam se pokajao, da ti odmah kažem. Retko bi koja iz Srbije došla ovde da sa mnom živi u planinu i da delimo i dobro i zlo - iskreno priča Spasoje.

Vera je Albanka odrasla u mestu Lješ, blizu mora, ali je i tamo slušala lepe reči o Srbima. Kako je bila najstarija ćerka, njenoj porodici je u početku bilo teško zbog odlaska, ali njen ujak je došao u Srbiju da se lično uveri gde mu sestričina ide.

- On se na prvi pogled složio, rekao je može tu, i to je to - dodaje Vera, ističući da su danas i njeni roditelji srećni jer živi u dobroj porodici.

More zamenila za Goliju, a beton za prirodu

Vera i Spasoje preko leta žive na takozvanim "letnjim stanovima" na Goliji, dok zime, koje su duge i oštre, provode u selu Brnjica. Brinu o velikom stadu: imaju oko 200 ovaca, 180 jagnjadi i dvadesetak goveda. Posla ima na pretek, a struja im je preslaba za savremene aparate. Vera danas krave muze ručno, svakodnevno siri mleko na tradicionalan način koji je naučila od Spasojeve pokojne majke, održava domaćinstvo i čuva decu.

Ipak, na pitanje da li žali za morem i Šenđinom gde joj žive roditelji, ova hrabra žena sa osmehom odgovara.

Foto: You tube printscreen/TV Živa istina

- Plažu sam zamenila Golijom. Ali lepše je u Goliju, po meni, ja ne menjam. Nikad. Više volim planinu ovde, pogotovo sad što imam decu - kaže ona, a oboje potvrđuju da se zbog ove životne odluke nikada nisu pokajali.

Bogatstvo je u deci, ali obrazovanje je na prvom mestu

Njihov najveći ponos je šest devojčica: najstarija Angelina (15), pa devojčice od 12 i 11 godina, Radmila (9), Helena (5) i najmlađa Darija od dve godine. Žive usred prirode, umesto mobilnih telefona u rukama beru cveće i igraju se na livadama.

- Sve im je ovde bolje nego da su u gradovima, da žive u zgradi, na betonu... Svi su zdravi - kaže Spasoje.

Foto: You tube printscreen/TV Živa istina

Iako su okruženi čistom prirodom, Vera ima jedan veliki san za svoje ćerke. Zbog starog sistema u rodnoj Albaniji, njoj je bilo uskraćeno više obrazovanje.

- Nisu nam dali da idemo u školu, samo osnovnu... Ja ne bih volela da moja deca završe samo osnovnu školu, volim da idu na fakultet - naglašava majka šest devojčica, a i njen suprug deli iste želje.

- Voleo bih da nam deca završe fakultete i da se one ne bave ovim poslom - kaže on, a na pitanje da li će se zaustaviti na broju šest, zajednički uz osmeh poručuju: "Nije se još stalo. Videćemo, kako nam Bog odluči i kako nam da", rekao je on za "TV Živa Istina".

Dogovor kuću gradi - i briše sve granice

Foto: You tube printscreen/TV Živa istina

U njihovom braku nema podele na muške i ženske poslove. Vera je Albanka katolkinja, a Spasoje Srbin. Njihova tajna uspeha je jednostavna.

- Rešili smo prvenstveno s dogovorom. Kada ja moram da odem i imam obaveze, ona radi moje poslove... Kad ona mora nešto da namiri, onda ja stignem, pomuzem. Ne gledamo šta će ko da radi - objašnjava Spasoje.

Da je ovaj surov planinski kraj zapravo pravi primer ljudskosti, svedoči i Spasojevo blisko prijateljstvo sa Muzaferom, Bošnjakom.

- Isti hleb jedemo, istu muku mučimo - kaže Muzafer i dodaje: "Nije bitno koje je čovek vere, nacionalnosti. Bitno je da je čovek dobar i da ima dobru dušu!".

Na kraju ove neverovatne priče sa prelepe Golije, Spasoje ima jasnu poruku za sve ljude: "Slušajte samo svoje srce i to je to!".