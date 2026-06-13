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Čuveni gastroenterolog prof. dr Vojislav Perišić uzdrmao je javnost u Srbiji brutalnom činjenicom o voću i povrću koje svakodnevno kupujemo na pijacama i u marketima.

Prema njegovim rečima, čak 15 odsto opasnih pesticida i insekticida kojima se prskaju namirnice nikako ne možemo da operemo, već ih direktno unosimo u organizam i opterećujemo jetru.

Dr Perišić je u Jutarnjem programu detaljno objasnio kako hemikalije vrebaju iz kore našeg omiljenog voća, ali je otkrio i tačan recept za moćan domaći rastvor koji jedini uspešno neutrališe toksine.

Prof. dr Vojislav Perišić savetuje šta popiti ujutru na prazan stomak Foto: Printscreen YouTube

- Reći ću vam jednu činjenicu koja će jako da vas onespokoji, 15 odsto pesticida, insekticida kojima se prskaju voće i povrće, ne može se ukloniti i mi to unosimo u organizam. E onda je pitanje, šta će naša jetra raditi s tim? Fungicidi, pesticidi i druge hemikalije mogu se zadržati - rekao je ovaj gastroenterolog i dao primer jabuke.

Stare ili naborane jabuke, bilo sušene ili u sirćetu, bogate vlaknima i pektinom, mogu smanjiti holesterol, poboljšati varenje i podržati zdravlje srca Foto: Shutterstock

- Jutros sam uzeo svežu jabuku, s pijace. Imam i jednu koja je stajala. Ona koja je stajala, nije joj masna koža, a ovoj sa pijace jeste. Da bi se oprao plod jabuke, mora da se opere sirćetnom kiselinom. Može i soda bikarbona, ali se postavlja pitanje, kog je tipa pesticid? Neka odstoji 15 minuta u rastvoru sirćeta, ako je pesticid baza, rastvoriće ga kiselina. Ali ako je pesticid kiselina, kao najveći broj njih, onda morate sodu bikarbonu - rekao je on.

Rastvor za uklanjanje pesticida napravićemo sa deset grama sode na litar vode, ili 100 mililitara sirćeta na 300 mililitara vode. Ali tu nije kraj, rekao je prof. dr Perišić!