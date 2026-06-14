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Biometrijske kontrole na granicama, moguće gužve na prelazima i nestabilna bezbednosna situacija u pojedinim delovima sveta obeležiće ovogodišnju turističku sezonu. U Nacionalnoj asocijaciji turističkih agencija Juta očekuju da će putnici iz Srbije biti znatno oprezniji, ali ne i da će odustajati od letovanja uprkos svim ovim izazovima, poskupljenju avio-karata i novim pravilima na granicama.

O tome kako u praksi izgledaju biometrijske provere, da li imamo pravo na povraćaj novca ako sami odustanemo od puta, ali i kako prepoznati lažne agencije na društvenim mrežama, za Kurir govori Aleksandar Seničić, direktor Jute.

Foto: Mondo/Stefan Stojanović

- Građani ove godine svakako planiraju putovanja opreznije nego prethodnih sezona, pre svega zbog novih procedura na granicama, ali i zbog globalnih bezbednosnih tenzija. Ipak, interesovanje za letovanja nije palo - ljudi više prate informacije, biraju sigurnije destinacije i češće uzimaju putno osiguranje.

Da li se već vidi koje će destinacije ovog leta biti najtraženije među turistima iz Srbije i ima li nekih iznenađenja?

- I dalje su najtraženije Grčka, Turska, Crna Gora i Egipat. Veliko interesovanje beleže i Tunis i Španija. Iznenađenje ove godine je rast interesovanja za Albaniju i Bugarsku zbog nešto povoljnijih cena.

Ovu sezonu će obeležiti velike gužve na granicama zbog EES sistema. Vaš savet onima koji kreću ka zemljama EU?

Foto: MILAN TIMOTIC/BETAPHOTO

- Putnicima savetujemo da pre puta provere važenje pasoša, da krenu ranije zbog mogućih zadržavanja i da budu spremni na biometrijsku registraciju pri prvom ulasku u Šengen. Takođe je važno imati odštampane rezervacije smeštaja, putno osiguranje i dovoljno vremena za transfer. Takođe putnici koji putuju sopstvenim prevozom da uzmu u obzir i alternativne granične prelaze, putem video kamera vide stanje na prelazima i odluče se za onaj na kome je najmanja gužva. Iskustvo nam govori da su najveće gužve upravo na magistralnim graničnim prelazima, dok na alternativnim često nema većeg zadržavanja.

Mislite da će Grci otvoriti dodatne trake za autobuse na graničnim prelazima?

Foto: Kurir Televizija, Shutterstock

- Grčke vlasti najavljuju dodatne organizacione mere tokom špica sezone, uključujući moguće dodatne trake za autobuse na pojedinim prelazima, ali konačna organizacija zavisiće od dnevnog intenziteta saobraćaja. Imamo uveravanja, nakon serije sastanaka u Grčkoj da će angažovati dodatni broj radnika na svim graničnim prelazima, kao i da će u funkciju staviti sve raspoložive trake za ulazak u najposećenijim terminima. Sve članice Šengen zone, prema odluci Evropske komisije, imaju mogućnost suspenzije sistema EES u slučaju velikih gužvi, pa se nadamo da će to biti model tokom letnje sezone.

Koliko aktuelna situacija na Bliskom istoku i nestabilnosti u svetu utiču na turistički sektor?

- Svaka geopolitička nestabilnost direktno utiče na turistički sektor - pre svega kroz rast cena goriva, avio-karata i osiguranja. Zbog toga su aranžmani ove godine u proseku skuplji nego prošle sezone. Globalna inflacija i uticaj cene goriva na sve segmente života dovode do poskupljenja svih usluga, pa i u turizmu. Takođe, turizam je prošao kroz jako težak period u koroni, nedostatak radne snage na svim destinacija dovodi do značajnog povećanja cene rada koja takođe dovodi do poskupljenja ukupne cene smeštaja i prevoza.

Taj rat ponovo je otvorio pitanje bezbednosti putovanja. Postoje li destinacije za koje Juta savetuje dodatni oprez ili izbegavanje?

- Trenutno se savetuje dodatni oprez za područja Bliskog istoka i regione u blizini aktivnih konflikata. Putnicima preporučujemo da redovno prate upozorenja Ministarstva spoljnih poslova i avio-kompanija pre putovanja. Uvek u kriznim i ratnim situacijama savetujemo da se te destinacije izbegavaju ako nije u pitanju neki neodložan razlog. U ovom momentu to su zemlje u Arapskom zalivu, a sve ostale zemlje, uključujući i Egipat, Tursku i Kipar su bezbedne za putovanje. Takođe je važno napomenuti da samo ukoliko je proglašeno vanredno ili ratno stanje ispunjava se zakonski uslov da putnik odustane od putovanja. U svim ostalim slučajevima se postupa u skladu sa Opštim uslovima putovanja, koja su putnici potpisali prilikom uplate aranžmana.

A šta ako iz straha zbog bezbednosne situacije sami odluče da ne putuju, da li imaju pravo na povrat novca?

Foto: artemegorovv/Shutterstock, Kurir Televizija

- Ukoliko putnik samostalno odluči da ne putuje, bez zvanične zabrane ili vanredne situacije, uglavnom nema pravo na puni povraćaj novca. Povraćaj zavisi od opštih uslova putovanja i trenutka otkazivanja. Za sada nema masovnih otkazivanja. Građani su postali racionalniji - više prate razvoj situacije, ali ne odustaju lako od putovanja. Najviše promena ima kod dalekih i egzotičnih destinacija, iz razloga što su najprometniji aerodromi ka tim destinacijama u ratnoj zoni. Bilo je otkazivanja aranžamana za Kipar i Egipat, ali se sada situacija smirila jer su putnici videli da na tim destinacijama ima hiljade putnika iz celog sveta

Da li su turističke agencije danas fleksibilnije kada je reč o otkazivanju aranžmana nego pre pandemije ili su pravila i dalje veoma stroga?

- Agencije jesu nešto fleksibilnije nakon iskustva iz pandemije, ali pravila otkazivanja i dalje postoje i razlikuju se od agencije do agencije. Zato je veoma važno da putnici pažljivo čitaju ugovor pre uplate. Pravila otkazivanja su u direktnoj vezi i sa obavezama agencije prema svojim ugovornim partnerima ( hoteli, avio-prevoznici i dr.), ukoliko takva stavka nije ugovorena, otkaz ne može proći bez troškova otkazivanja. Upravo iz tog razloga stalno apelujemo na uplate osiguranja od otkaza putovanja, koje u situacijama opravdanog otkaza, sprečavaju gubitak novca putnika. Savetujemo da pročitaju Opšte uslove osiguranje pre zaključenja polise.

Koliko poskupljenje nafte i troškova avio-saobraćaja mogu da utiču na cene letovanja u špicu sezone?

- Mogu dodatno povećati cene avionskih karata i autobusnog prevoza, naročito u špicu sezone. Najveći pritisak očekuje se kod čarter letova i grupnih putovanja avionom. Razlog leži u ugovorima sa avio kompanijama koje prema ugovoru imaju mogućnost korekcije cena po pitanju doplate za gorivo u ekstremnim situacijama, kao što je trenutno. Naime, avio-kompanije mogu da obaveste agencije, bez obzira kada je došlo do ugovaranja letova, da će se primenjivati doplata za gorivo u iznosu do 8% vrednosti aranžmana prema Zakonu, a da obaveštenje mora biti dostavljeno putnicima najkasnije 21 dan pre puta. Nažalost tu situaciju ćemo imati i ove sezone.

Bolja zaštita postoji, ali... Koliko su putnici danas zaštićeni u slučaju propasti agencije, otkazivanja puta ili problema sa smeštajem, i da li građani uopšte znaju svoja prava? - Putnici su danas formalno bolje zaštićeni zahvaljujući garancijama putovanja i obaveznim polisama osiguranja, ali veliki broj građana i dalje nije dovoljno upoznat sa svojim pravima i procedurama reklamacije. Kompletan zakonski okvir je preuzet iz EU i prilagođen domaćim uslovima. Svakako da se razmišlja i o još efikasnijem načinu zaštite putnika, to je uvek važna tema za turističke agencije.

Zbog svega će se možda više čekati last minute ponude?

- Očekujemo povećano interesovanje za last minute ponude upravo zbog neizvesnosti i želje građana da sačekaju stabilniju situaciju i eventualno povoljnije cene, ali moram napomenuti da last minute aranžmani imaju manu u vidu toga da ne možete birati destinaciju ili smeštajni objekat već se u ponudi nalazi samo ono što do tog momenta nije prodato.

Koliki problem prave neregistrovane i lažne turističke agencije koje nude aranžmane preko društvenih mreža?

- Predstavljaju ozbiljan problem. Građanima savetujemo da aranžmane kupuju isključivo preko licenciranih agencija i da proveravaju da li agencija poseduje važeću licencu i garanciju putovanja. Sproveli smo i kampanju na društvenim mrežama u cilju edukacije putnika kada je reč o nelegalnim organizatorima putovanja. Veoma je veliki broj prevara i zloupotreba javnog prostora, nažalost još nemamo dobre i efikasne metode borbe sa nelojalnom konkurencijom. Smatram da bi kaznena politika morala da bude značajno stoža, kao i da se mora uraditi sistem za zaštitu od nelegalnog poslovanja u turizmu, kao prioritetan zadatak u narednom periodu.

Izazovi za turiste Šta bi mogao da bude najveći izazov za turiste iz Srbije tokom ove letnje sezone - cene, gužve, administracija ili bezbednost? - Biće to kombinacija visokih cena, velikih gužvi na granicama i novih administrativnih procedura zbog EES sistema. Bezbednost jeste važna tema, ali za sada ne utiče presudno na odluku većine građana da putuju. Ali i pored svega toga verujem da će velika većina građana koja želi, sebi priuštiti odlazak na zasluženi odmor. Veliki je izbor destinacija u inostranstvu ali i u Srbiji koje mogu biti interesantne svim segmentima društva. Očekujemo solidnu turističku sezonu, za nijansu slabiju nego prethodne godine, ali svakako zadovoljavajuću.