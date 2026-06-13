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U okviru projekta "Nevidljivi šampioni", koji je podržala UEFA Fondacija za decu, tokom prethodnog perioda održane su tribine i edukativne radionice u osam osnovnih škola, kao i u tri centra za azil i migrante u Vranju, Bujanovcu i Preševu.

Sa učenicima na jugu Srbije razgovarala je Nikolina Leković, reprezentativka Srbije u ritmičkoj gimnastici i višestruka apsolutna šampionka Srbije. Ona je sa decom podelila svoja iskustva iz sporta i govorila o značaju fizičke aktivnosti, upornosti, discipline i timskog duha.

Foto: Privatna arhiva

Tokom radionica posebna pažnja posvećena je vrednostima koje sport razvija kod dece - toleranciji, međusobnom poštovanju, drugarstvu, inkluziji i fer-pleju.

Učesnici su imali priliku da kroz razgovor i interaktivne aktivnosti saznaju kako sport može da pomogne u izgradnji samopouzdanja, prevazilaženju prepreka i stvaranju zdravih životnih navika.

Foto: Privatna arhiva

Projekat realizuje Centar za aktivizam Vranje, sa ciljem da sport približi deci iz ranjivih društvenih grupa, kao i onima koja zbog ekonomskih ili drugih okolnosti nemaju mogućnost da se aktivno bave sportom.

Foto: Privatna arhiva

Organizatori ističu da je osnovna ideja projekta da nijedno dete ne bude uskraćeno za priliku da razvija svoje talente i potencijale. Kroz aktivnosti projekta "Nevidljivi šampioni", deci se pruža podrška da veruju u sebe, razvijaju zdrave stilove života i postanu aktivni članovi zajednice, bez obzira na okolnosti u kojima odrastaju.