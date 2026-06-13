Svako dete zaslužuje šansu da bude šampion! Naša sportska zvezda obišla jug Srbije i poslala poruku koja tera suze na oči! (FOTO)
U okviru projekta "Nevidljivi šampioni", koji je podržala UEFA Fondacija za decu, tokom prethodnog perioda održane su tribine i edukativne radionice u osam osnovnih škola, kao i u tri centra za azil i migrante u Vranju, Bujanovcu i Preševu.
Sa učenicima na jugu Srbije razgovarala je Nikolina Leković, reprezentativka Srbije u ritmičkoj gimnastici i višestruka apsolutna šampionka Srbije. Ona je sa decom podelila svoja iskustva iz sporta i govorila o značaju fizičke aktivnosti, upornosti, discipline i timskog duha.
Tokom radionica posebna pažnja posvećena je vrednostima koje sport razvija kod dece - toleranciji, međusobnom poštovanju, drugarstvu, inkluziji i fer-pleju.
Učesnici su imali priliku da kroz razgovor i interaktivne aktivnosti saznaju kako sport može da pomogne u izgradnji samopouzdanja, prevazilaženju prepreka i stvaranju zdravih životnih navika.
Projekat realizuje Centar za aktivizam Vranje, sa ciljem da sport približi deci iz ranjivih društvenih grupa, kao i onima koja zbog ekonomskih ili drugih okolnosti nemaju mogućnost da se aktivno bave sportom.
Organizatori ističu da je osnovna ideja projekta da nijedno dete ne bude uskraćeno za priliku da razvija svoje talente i potencijale. Kroz aktivnosti projekta "Nevidljivi šampioni", deci se pruža podrška da veruju u sebe, razvijaju zdrave stilove života i postanu aktivni članovi zajednice, bez obzira na okolnosti u kojima odrastaju.
"Svako dete zaslužuje šansu da bude šampion - ne samo na sportskom terenu, već i u životu", poruka je koja je obeležila susrete sa mališanima širom juga Srbije.