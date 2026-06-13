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U organizaciji Kabineta ministra zaduženog da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom, Đorđa Milićevića, u Ambasadi Republike Srbije u Londonu je održana tribina "Istinom za Srbiju".

Pored ministra Milićevića, na tribini su učestvovali i prof. dr Branko Rakić, prof. dr Nina Kršljanin, istaknuti istoričari prof. dr Aleksandar Rastović i prof. dr Mile Bjelajac, kao i ambasador Republike Srbije u Ujedinjenom Kraljevstvu Goran Aleksić.

Tribina je okupila predstavnike srpske zajednice u Londonu i Velikoj Britaniji, sa ciljem da se razgovara o značaju očuvanja istorijskog pamćenja, nacionalnog identiteta i veza Srbije sa svojim narodom u rasejanju.

Ministar Milićević je istakao da je srpska zajednica u Velikoj Britaniji važan deo našeg nacionalnog bića i da Srbija želi da sa svojim ljudima, gde god živeli, gradi odnos poverenja, poštovanja i zajedničke odgovornosti.

- Srbija je naša zajednička kuća, bez obzira na to gde živimo. Ono što nas okuplja jeste svest o pripadnosti istom narodu, istom jeziku, istoj kulturi i istom istorijskom pamćenju. Zato je važno da istinu o Srbiji čuvamo dostojanstveno, odgovorno i jedinstveno”, poručio je ministar Milićević.

1/8 Vidi galeriju Đorđe Milićević, tribina u Ambasadi Republike Srbije u Londonu Foto: Ambasada Republike Srbije u Londonu

On je naglasio da srpski narod, kroz istoriju kao i danas, može imati različita politička gledišta, različita iskustva i različite vizije, ali da postoje teme koje moraju biti iznad svake razlike.

- Možemo različito misliti o mnogim političkim pitanjima, možemo imati različita iskustva i različite poglede na pojedine istorijske periode, ali jedna stvar mora da nas okupi — istina o Srbiji i budućnost Srbije i srpskog naroda. Oko toga ne sme biti podela i drago mi je da ova poruka nailazi na snažnu podršku svih vas koji ste večeras ovde”, rekao je Milićević.

Ministar je ocenio da je cilj tribine "Istinom za Srbiju" da se, kroz razgovor sa našim ljudima u inostranstvu, dodatno osnaži svest o značaju očuvanja srpskog identiteta, kulture, jezika i istorijske istine.

- Istina o Srbiji nije pitanje jedne vlasti, jedne generacije ili jednog političkog trenutka. To je pitanje našeg dostojanstva, našeg pamćenja i naše obaveze prema onima koji su pre nas stvarali, branili i čuvali Srbiju”, poručio je Milićević.

Ministar je zahvalio predstavnicima srpske zajednice u Velikoj Britaniji na očuvanju veza sa maticom i poručio da će Republika Srbija nastaviti da jača saradnju sa svojim narodom u rasejanju.

- Naš cilj je da Srbija bude prisutna svuda gde živi naš narod. Da razgovaramo, da se slušamo i da zajedno čuvamo ono što nas povezuje — ime, jezik, veru, kulturu, pamćenje i ljubav prema Srbiji - zaključio je Milićević.