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Kako piše u video objavi postavljenoj na Instagram stranici Grckainfo.official, mnogi turisti ne znaju da grčka policija po tamošnjem zakonu i dalje ima puno pravo da skine tablice strancima, kako zbog lošeg parkiranja, tako i zbog određenih saobraćajnih prekršaja tokom vožnje.

Da stvar bude još gora, ovaj potez često ide ruku podruku sa oduzimanjem saobraćajne dozvole.

Najveći problem nastaje kada dođe vreme za povratak kući, jer bez tablica i dokumenata ne možete automobilom da se vratite u Srbiju.

Pravi pakao ako se desi za vikend

Posebno neprijatno i stresno zna da bude ukoliko vam policija skine tablice tokom vikenda.

Foto: Shutterstock, Ilustracija

U takvim situacijama dešava se da vozači moraju da čekaju prvi radni dan kako bi platili kaznu i uopšte pokušali da reše problem.

To automatski znači neplanirano produženje letovanja, pomeranje obaveza i, naravno, dodatne finansijske troškove.

Šta da radite ako vam ipak skinu tablice

Ukoliko se nađete u ovoj nezavidnoj situaciji u Grčkoj, potrebno je da pratite sledeće korake:

Platite kaznu - Prvi korak je odlazak u poštu gde treba platiti kaznu od 40 evra.

Pravac u policiju - Sa uplatnicom kao potvrdom o plaćenoj kazni, idite u policijsku stanicu koja je navedena na samoj prijavi

Objasnite situaciju - U stanici objasnite da morate da se vratite kući i ljubazno zamolite policajce da vam što pre vrate oduzete tablice i dokumenta. Trik koji zlata vredi - povedite lokalca

Dobra ideja i savet zlata vredan jeste da sa vama u policijsku stanicu krene vlasnik vašeg smeštaja ili neka osoba iz Grčke. U manjim letovalištima policija se često dobro poznaje sa lokalcima, pa vam upravo to može presudno pomoći da vam brže izađu u susret i vrate dokumenta.

Kako da sprečite katastrofu



Tokom jula i avgusta, kada su letovališta krcata, vlada konstantni manjak parking mesta. Zato je najbolje da odmah po dolasku zamolite vaše domaćine da vas upute gde možete potpuno sigurno i bezbedno da parkirate. Objasnite im da želite da izbegnete problem sa grčkom policijom i skidanjem tablica.

Strogo vodite računa o tome gde ostavljate vozilo. Nemojte blokirati prolaz drugim vozilima, hotelima, marketima, kao ni ulaze u privatne kuće. Posebno je važno da ne parkirate na mestima koja bi mogla da blokiraju prolaz hitnim službama, piše na Instagram stranici Grckainfo.official.

Kurir.rs/ Blic