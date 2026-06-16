Slušaj vest

Dok se još jedna letnja sezona zahuktava, a stotine turista svakodnevno pune plaže širom Grčke, pravo je vreme da se podsetimo priče koja je pre dve godine potresla region, ali i pokazala koliko ljudska hrabrost, prisebnost i solidarnost mogu da budu presudni u trenucima kada sekunde odlučuju o životu.

U grčkom letovalištu Nei Pori tada se odigrala prava drama koja je umalo završena tragedijom. Naizgled miran dan na plaži pretvorio se u borbu za dva života kada su majka i dete dospeli u ozbiljnu opasnost u plićaku, nedaleko od obale.

Prema svedočenjima očevidaca, žena se nalazila u vodi sa decom kada je došlo do kritične situacije. Jedno od dece i majka našli su se u problemu, dok je suprug pokušavao da im pomogne, ali nije uspevao da ih bezbedno izvuče.

U tom trenutku usledila je reakcija troje srpskih turista koja je sprečila najgori mogući ishod.

Aleksandar Katić, primetivši šta se događa, bez oklevanja je preskočio ležaljke i utrčao u more. U dramatičnoj akciji uspeo je da izvuče devojčicu iz zagrljaja majke koja je, prema navodima očevidaca, već bila bez svesti.

Istovremeno, Ana Vukosavljev je pritrčala u pomoć, podigla ženi glavu iznad vode i počela da je vuče ka obali. U spasavanju joj se ubrzo pridružio i Rade Panić, policajac iz Srbije, koji je primetio borbu u vodi i odmah reagovao. Zajedničkim snagama uspeli su da izvuku ženu na sigurno.

Heroji iz Nei Porija Foto: Facebook Printscreen/Grčka info

Zahvaljujući njihovoj brzoj proceni situacije, hrabrosti i prisebnosti, tragedija je izbegnuta, a dva života su spasena.

Društvene mreže ih i danas pamte

I danas, kada se ova priča povremeno ponovo pojavi na društvenim mrežama, građani ne štede reči hvale za Aleksandra, Anu i Radeta. Mnogi ističu da su pokazali ono najbolje što čovek može da učini za drugog čoveka da bez razmišljanja pritekne u pomoć kada je najpotrebnije.

Njihov postupak ostao je primer ljudskosti i podsetnik da heroji nisu samo u filmovima. Ponekad su to obični ljudi sa plaže koji se u presudnom trenutku nađu na pravom mestu i urade ono što mnogi ne bi smeli.

Opomena za sve turiste

Foto: samoila ionut/Shutterstock

Ova priča, osim što svedoči o hrabrosti troje ljudi, nosi i važnu poruku za sve koji ovog leta borave na moru.

Spasioci i stručnjaci godinama upozoravaju da se opasne situacije često događaju upravo u blizini obale, kada kupači pomisle da nema rizika. Morske struje, iznenadni talasi, panika ili precenjivanje sopstvenih plivačkih sposobnosti mogu za samo nekoliko trenutaka da dovedu do ozbiljnih problema.

Zbog toga se turistima savetuje da: ne ulaze u vodu ukoliko su umorni ili pod dejstvom alkohola;

ne ostavljaju decu bez nadzora ni u plićaku;

poštuju upozorenja spasilaca i signalne zastave;

izbegavaju kupanje tokom nevremena i jakog vetra;

ne precenjuju svoje plivačke sposobnosti;

u slučaju opasnosti odmah pozovu pomoć i ne ulaze nepromišljeno u spasavanje ukoliko nisu obučeni za to.