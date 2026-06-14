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Jedan “bip” šalje poruku da je sve u redu, dva da je vreme za dopunu TAG uređaja, ali ako vas prilikom naplate putarine elektronskim putem sistem obavesti sa više zvučnih signala ili se jednostavno “ućuti” – onda postoji problem.

Osim poruke na displeju nakon koje se automatski diže rampa, kada se svojim vozilom na auto-putu približite rampi namenjenoj za elektronsku naplatu putarine (ENP), uređaj u vašem vozilu (TAG) i sistem na naplatnoj stanici međusobno komuniciraju, pa vozač dobija i zvučnu potvrdu da je očitavanje uspešno izvršeno.

Reč je, kako to u svojoj objavi na Instagramu objašnjava i profil “Časovi vožnje”, o jednom “bip” zvučnom signalu koji vozaču daje obaveštenje da je transakcija uspešno obavljena i da može da nastavi put.

Šta znače “bipovi” koje čujete na ENP rampi

Međutim, nije ni retkost da kada se zaustavite na ENP rampi da ćete čuti više uzastopnih zvučnih signala ili neuobičajen zvuk. Sve to ukazuje na određeni problem, a “Časovi vožnje” u svojoj objavi objašnjavaju da li je reč o problemu sa sa očitavanjem, nedostatku sredstava ili nekom drugom razlogu zbog kojeg transakcija naplate putarine nije uspešno obrađena.

Šta zanče bipovi na TAG uređaju Foto: Kurir/T.S.

Tako, kako se objašnjava, dva “bipa” vozaču šalju sledeću poruku - prolazak je uspešan, ali nema dovoljno sredstava za sledeću vožnju pa je vreme za dopunu.

Ukoliko čujete četiri “bipa”, dodaje se, onda postoji problem. Taj zvučni signal, naime, daje vam sledeće poruke – transakcija nije uspešna, uređaj je blokiran, na “crnoj listi” je ili nema dovoljno sredstava.

Konačno, ukoliko prilikom pokušaja prolaska ENP rampe nema nikakvog zvuka, objašnjenje je sledeće – Sistem nije registrovao TAG uređaj pa se treba obratiti zaposlenom na naplatnoj stanici.

TAG ubrzava protok saobraćaja

Inače, pored zvučnog signala, na displeju naplatne stanice na autoputu se prikazuje i poruka o uspešnoj transakciji ili eventualnoj grešci.

Korišćenje TAG uređaja, naročito na najprometnijim autoputevima ubrzava protok saobraćaja. TAG je mali elektronski uređaj koji se postavlja na vetrobransko staklo vozila i omogućava automatsku naplatu putarine bez zaustavljanja na naplatnoj rampi. Kada vozilo prođe kroz ENP traku, sistem bežično očitava TAG uređaj, evidentira prolazak i automatski naplaćuje putarinu sa korisničkog naloga.

Automoto savez Srbije (AMSS) podseća da TAG nema vremensko ograničenje korišćenja i na njemu se nalaze sledeći podaci: registarski broj vozila, kategorija puta i iznos plaćene putarine.

- Cena TAG uređaja je 2.022 dinara a postaje validan za korišćenje posle uplate početnog iznosa pretplate – navodi AMSS.