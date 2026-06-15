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Nova internet prevara širi se Srbijom, a jedna žena iz Srema ostala je bez oko 370 evra nakon što je poverovala da plaća saobraćajnu kaznu. Prevaranti su poslali poruku koja je izgledala kao zvanično obaveštenje saobraćajne policije, a sve je delovalo toliko uverljivo da nije posumnjala ni na trenutak.

Posebno zabrinjava činjenica da je samo dan ranije zaista vozila putem na kojem se nalazi kamera za kontrolu brzine i da je, kako sama priznaje, u jednom trenutku prekoračila dozvoljenu brzinu. Upravo zbog toga pomislila je da je poruka autentična.

Stigla poruka o kazni, a onda je kliknula na link

Sve je počelo SMS porukom u kojoj je pisalo da je evidentiran saobraćajni prekršaj zbog prekoračenja brzine. U poruci se navodilo da rok za plaćanje uskoro ističe i da će, ukoliko kazna ne bude plaćena, uslediti dodatni troškovi, sudski postupci, prinudna naplata i blokada računa. Na kraju poruke nalazio se link za navodno plaćanje kazne.

Žena iz Srema, koja je želela da ostane anonimna, kaže da joj poruka nije bila nimalo sumnjiva.

- Dan ranije sam vozila preko Fruške gore i znam da sam u jednom trenutku vozila malo brže nego što je dozvoljeno. Kada mi je stigla poruka o saobraćajnom prekršaju, pomislila sam da je to upravo zbog toga. Nisam ni posumnjala da je u pitanju prevara - ispričala je ona.

Lažna stranica izgledala kao prava eUprava

Nakon što je otvorila link iz poruke, dočekala ju je stranica koja je izgledala gotovo identično kao portal eUprava. Na njoj su se nalazili logo, formular za plaćanje i podaci koji su ostavljali utisak da je reč o zvaničnom državnom servisu. Posebno ju je uverilo to što je na stranici bilo navedeno njeno ime, kao i registarska oznaka vozila.

- Sve je izgledalo potpuno stvarno. Pisalo je moje ime, registarska oznaka, iznos kazne od 1.000 dinara. Nisam imala razlog da sumnjam - kaže ona.

Foto: Screenshot

Tek kasnije je primetila da internet adresa nije zvanični državni domen. Umesto adrese euprava.gov.rs, korišćen je domen eu-prava-b.com, koji nema nikakve veze sa državnim institucijama Srbije.

Sa računa nestalo 370 evra

Nakon što je unela podatke sa svoje platne kartice, sa računa joj je skinuto oko 370 evra.

- Tek kada sam videla da mi je skinut novac sa računa, postalo mi je jasno da nisam platila nikakvu kaznu. Najviše me je zavaralo to što sam zaista mislila da sam dan ranije snimljena kamerom - kaže sagovornica.

Posebnu nedoumicu kod nje izazvalo je to što je poruka stigla neposredno nakon vožnje tokom koje je zaista načinila saobraćajni prekršaj. Iako nema nikakvih dokaza da postoji veza između njenog kretanja i sadržaja poruke, upravo to poklapanje okolnosti učinilo je prevaru dodatno uverljivom.

Kartica blokirana, sledi reklamacija banci

Čim je shvatila šta se dogodilo, kontaktirala je banku i blokirala karticu kako bi sprečila eventualna nova zaduženja. U narednim danima podneće i zvaničnu reklamaciju banci zbog neovlašćene transakcije, nakon čega će biti pokrenut postupak provere i odlučivanja o mogućem povraćaju novca. Istovremeno očekuje izdavanje nove kartice.

Kako da ne postanete sledeća žrtva

Stručnjaci za sajber bezbednost upozoravaju da se ovakve prevare najčešće zasnivaju na masovnom slanju poruka velikom broju građana. Prevaranti računaju da će se kod određenog broja ljudi okolnosti slučajno poklopiti sa sadržajem poruke, pa će poverovati da je reč o stvarnom obaveštenju.

Građanima se savetuje:

da ne otvaraju linkove iz sumnjivih SMS poruka,

da ne unose podatke sa kartica preko neproverenih sajtova,

da uvek provere internet adresu stranice,

da u slučaju sumnje kontaktiraju banku ili nadležnu instituciju.

Ovaj slučaj još jednom pokazuje koliko internet prevare danas mogu biti uverljive i koliko je malo potrebno da građani ostanu bez značajne količine novca.