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Od utorka, 16. juna u 6 časova, vozače koji koriste auto-put „Miloš Veliki“ očekuju značajne izmene u saobraćaju zbog završnih radova na povezivanju dva velika infrastrukturna projekta u Srbiji – auto-puta „Miloš Veliki“ i „Moravskog koridora“.

Kako su saopštili iz JP Putevi Srbije, biće zatvorena denivelisana raskrsnica „Preljina“ (Čačak-Sever), dok naplatna stanica Preljina neće biti u funkciji, što znači da neće biti moguće ni uključenje ni isključenje sa auto-puta „Miloš Veliki“ na ovoj lokaciji.

Za vozače koji iz pravca Beograda putuju ka Čačku i Kraljevu, alternativni pravac vodi preko petlje Takovo, zatim državnim putevima II A reda broj 177 i I B reda broj 22 i 23.

Oni koji dolaze iz pravca Požege prema Čačku i Kraljevu moraće da se isključe kod petlje Pakovraće, a zatim nastave državnim putem I B reda broj 23 i dalje putem broj 22.

Na svim obilaznim pravcima biće postavljena odgovarajuća saobraćajna signalizacija kako bi vozači bezbedno stigli do svojih odredišta.

Prema najavama, radovi će trajati do 26. juna, ukoliko vremenski uslovi budu dozvolili njihovo nesmetano izvođenje.

Dodatne izmene saobraćaja na snazi su i na deonici Arilje – Prilike. Zbog radova na asfaltiranju, od 14. juna u 8 časova do 15. juna u 6 časova biće potpuno obustavljen saobraćaj kroz mesto Bogojevići, na potezu od marketa „Livade“ do firme „Agro-Grk“.

Alternativni pravac za vozače je Arilje – Guča – Kotraža – Ivanjica – Prilike.

Nadležni apeluju na učesnike u saobraćaju da poštuju privremenu signalizaciju i planiraju putovanje na vreme kako bi izbegli dodatna zadržavanja.

Kurir.rs/RINA

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