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Od obavezne đačke knjižice i hemijske olovke do stroge zabrane mobilnih telefona i prepisivanja. Ministarstvo prosvete ranije je objavilo detaljna pravila za malu maturu koja će biti održana od 15. do 17. juna. Evo šta svaki osmak mora da zna pre nego što počne da radi test.

Test srpskog, odnosno maternjeg jezika učenici će polagati u ponedeljak 15. juna od 9 do 11 časova.

U utorak 16. juna od 9 do 11 časova polagaće završni test iz matematike, a 17. juna u isto vreme će polagati treći test iz biologije, geografije, istorije, fizike ili hemije.

Važno! Učenici moraju da ponesu đačku knjižicu, plavu hemijsku olovku (ne piši-briši), a na test iz matematike i pribor za geometriju. Strogo su zabranjeni mobilni telefoni, pametni satovi, beleške i svaka vrsta tehničkih pomagala tokom testa

Kako izgleda procedura pre početka ispita

U školu se ulazi organizovano, u pratnji odeljenskog starešine. Raspored sedenja u prostoriji polaganja utvrđen je jedinstvenim spiskom učenika koji je istaknut na odgovarajućem mestu u školi.

Pre ulaska u prostoriju gde se polaže ispit na posebno označenom mestu odlažu se torbe, beleške, pernice, hrana, telefoni koji moraju biti ugašeni, kalkulatori, pametni satovi i druga tehnička pomagala.

Đačka knjižica i Obrazac 41

- Odeljenske starešine tada proveravaju prisustvo svih učenika iz odeljenja, podelu đačkih knjižica i obrazaca 41. Ukoliko se ta dokumenta ne čuvaju u školi, učenici su dužni da đačku knjižicu i obrazac 41 ponesu na polaganje završnog ispita sva tri dana - navodi se u uputstvu.

Na obrascu se nalaze sledeći podaci za svakog učenika. Naziv i adresa škole, prezime i ime učenika, ime jednog roditelja ili drugog zakonskog zastupnika, odeljenje učenika, jezik testa i eventualno prilagođavanje za svaki test, kao i izabrani predmet za treći test koji učenik polaže.

U 8.45 dežurni nastavnici dele testove sa zadacima.

Šta učenici moraju da imaju sa sobom

Na probni završni ispit učenici obavezno moraju da ponesu đačku knjižicu koju će predati odeljenskom starešini, a za izradu testa treba im plava hemijska olovka (ključno je da ne bude takozvana piši briši hemijska), grafitna olovka i gumica, a za test iz matematike uz sve navedeno i lenjir, trougao i šestar.

Tri stvari koje moraju da se ponesu na probni završni ispit:

đačka knjižica

pribor za srpski (maternji) jezik

pribor za test iz matematike

Preporuka je da deca pre testa doručkuju i piju dovoljno vode, ali na ispit je poželjno i da ponesu jednu flašicu sa vodom.

Šta je zabranjeno

Na probnom završnom ispitu nije dozvoljeno:

korišćenje mobilnih telefona

pametnih satova

kalkulatora

beležaka

papira

i drugih materijala koji ne spadaju u propisan pribor

Napomenuto je da đaci tokom testa moraju da budu pažljivi, da ne ometaju rad drugih učenika, da ne prepisuju i da ne pokušavaju da se međusobno konsultuju jer će u suprotnom biti udaljeni sa ispita.

Ujedno, naglašeno je da sva pitanja učenici mogu da postave samo pre početka ispita jer ona kasnije neće biti dozvoljena.

Važni datumi za male maturante

Na portalu "Moja srednja škola" objavljen je detaljan kalendar svih važnih datuma za male maturante:

15. jun, 9-11 sati: Završni ispit - test iz srpskog/maternjeg jezika

16. jun, 9-11 sati: Završni ispit - test iz matematike

17. jun, 9-11 sati: Završni ispit - treći iz predmeta po izboru

19. jun: Preliminarni rezultati završnog ispita

19. jun: Prijem prigovora učenika na preliminarne rezultate završnog ispita

22. jun: Objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita

23. i 24. jun: Popunjavanje liste želja

26. jun: Objavljivanje konačne liste želja

29. jun: Objavljivanje konačnih rezultata raspodele đaka po školama

od 29. juna do 2. jula: Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole elektronskim putem u prvom upisnom krugu

29. jun: Objavljivanje preostalih slobodnih mesta za upis u drugom krugu

29. jun: Popunjavanje i predaja liste želja za drugi upisni krug

30. jun: Objavljivanje konačnog rasporeda učenika po školama u drugom upisnom krugu

1. i 2. jul: Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole elektronskim putem (drugi upisni krug)

od 1. do 7. jula: Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole neposredno u školi (posle prvog i drugog kruga raspodele), osim za upis u muzičke i baletske škole

1. jul: Objavljivanje preostalih slobodnih mesta posle drugog upisnog kruga

I na kraju, najvažnije...

Najvažnije je da deca budu odmorna i da ni roditelji ni samo dete ne stvaraju dodatni pritisak, jer to može dovesti do blokade na testu.

Pre polaska u školu na test, dobro proverite da li ste poneli sve sa sobom - đačku knjižicu, identifikacioni broj, grafitnu olovku, hemijsku koja piše plavom bojom, gumicu za brisanje, a za matematiku još i lenjir, trougao i šestar. Spremite i flašicu vode koja je dozvoljena na stolu.

Roditelji, budite smireni, ne prenosite svoju nervozu na decu, time ćete im samo pogoršati sve. Poželite im sreću, poljubite i zagrlite.