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U Srbiji je danas pretežno sunčano i toplo vreme uz slab i umeren, južni i jugozapadni vetar koji će u planinskim predelima jugozapadne Srbije posle podne povremeno biti i jak. Najviša dnevna temperatura od 27 do 31 stepen, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. 

- Posle podne u severnim, a uveče i tokom noći i u zapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji naoblačenje s kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalnim grmljavinskim nepogodama: gradom i olujnim vetrom - najavio je RHMZ i dodao:

- Vedro i suvo vreme zadržaće se samo na jugu i jugozapadu zemlje.

Kad stiže nevreme u Beograd

Prema najavi RHMZ-a u popodnevnim i večernjim satima u intervalu od 17 do 21 sat, očekuje se obrazovanje linijskog grmljavinskog sistema, najpre preko Vojvodine, koji će uslovljavati pljuskove, grmljavinu, a lokalno grad i olujni vetar sa udarima preko 60 km/h.

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Foto: RINA

RHMZ u upozorenju precizira da se otprilike od 20 časova do ponoći očekuje premeštanje grmljavinskog sistema preko Beograda, Zapadne Srbije, Šumadije, Pomoravlja, Borskog, Braničevskog i Zaječarskog okruga dalje ka Rumuniji i Bugarskoj.

U drugom delu noći ka ponedeljku (14/15.06.) padavine će oslabiti uz značajno smanjenje rizika od nepogoda na navedenom području.

Biometeorološka prognoza

Očekivana biometeorološka situacija će nepovolјno uticati na većinu hronično obolelih i osetlјivih osoba, pa im se savetuje oprez i pridržavanje saveta lekara. Glavobolјa, bolovi u zglobovima i mišićima su mogući kao meteoropatske reakcija. Maksimalna koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.

Pod narandžastim meteoalarmom su Bačka, Banat, Srem i Beograd, dok su Zapadna i Istočna Srbija, kao i Šumadija i Pomoravlje pod žutim meteorološkim upozorenjem.

Meteoalarm, upozorenje RHMZ za 14. jun
Upozorenje RHMZ za 14. jun Foto: RHMZ Printscreen

Kretanje nevremena u 17 sati

Nevreme u 17 sati.
Nevreme u 17 sati. Foto: Vreme radar printscreen

Kretanje nevremena u 18 sati

nevreme u 18 sati
Nevreme u 18 sati Foto: Vreme radar printscreen

Kretanje nevremena u 19 sati

nevreme u 19 sati
Nevreme u 19 sati Foto: Vreme radar printscreen

Kretanje nevremena u 20 sati

nevreme u 20 časova
Nevreme u 20 časova Foto: Vreme radar printscreen

Kretanje nevremena u 21 sat

nevreme u 21 sat
Nevreme u 21 sat Foto: Vreme radar printscreen

Vreme narednih dana 

- U ponedeljak na jugu i istoku pretežno sunčano i dalje toplo vreme. U ostalim predelima promenljivo oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, na jugozapadu i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a više padavina očekuje se ujutru u Vojvodini, a uveče i tokom noći u zapadnoj i centralnoj Srbiji. Vetar slab i umeren severni i severoistočni, na jugu umeren i jak jugozapadni. Najniža temperatura od 10 do 18, a najviša dnevna od 22 na severu i zapadu do 30 stepeni na jugoistoku zemlje - najavio je RHMZ i dodao:

- Do kraja sedmice pretežno sunčano i toplije, a samo će u brdsko-planinskim predelima južne Srbije u poslepodnevnim satima biti nestabilno sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. U drugom delu sedmice biće i veoma toplo uz najvišu dnevnu temperaturu od 30 do 35 stepeni. 

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