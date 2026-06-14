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U Srbiji je danas pretežno sunčano i toplo vreme uz slab i umeren, južni i jugozapadni vetar koji će u planinskim predelima jugozapadne Srbije posle podne povremeno biti i jak. Najviša dnevna temperatura od 27 do 31 stepen, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

- Vedro i suvo vreme zadržaće se samo na jugu i jugozapadu zemlje.

Kad stiže nevreme u Beograd

Prema najavi RHMZ-a u popodnevnim i večernjim satima u intervalu od 17 do 21 sat, očekuje se obrazovanje linijskog grmljavinskog sistema, najpre preko Vojvodine, koji će uslovljavati pljuskove, grmljavinu, a lokalno grad i olujni vetar sa udarima preko 60 km/h.

Foto: RINA

RHMZ u upozorenju precizira da se otprilike od 20 časova do ponoći očekuje premeštanje grmljavinskog sistema preko Beograda, Zapadne Srbije, Šumadije, Pomoravlja, Borskog, Braničevskog i Zaječarskog okruga dalje ka Rumuniji i Bugarskoj.

U drugom delu noći ka ponedeljku (14/15.06.) padavine će oslabiti uz značajno smanjenje rizika od nepogoda na navedenom području.

Biometeorološka prognoza Očekivana biometeorološka situacija će nepovolјno uticati na većinu hronično obolelih i osetlјivih osoba, pa im se savetuje oprez i pridržavanje saveta lekara. Glavobolјa, bolovi u zglobovima i mišićima su mogući kao meteoropatske reakcija. Maksimalna koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.

Pod narandžastim meteoalarmom su Bačka, Banat, Srem i Beograd, dok su Zapadna i Istočna Srbija, kao i Šumadija i Pomoravlje pod žutim meteorološkim upozorenjem.

Upozorenje RHMZ za 14. jun Foto: RHMZ Printscreen

Kretanje nevremena u 17 sati

Nevreme u 17 sati. Foto: Vreme radar printscreen

Kretanje nevremena u 18 sati

Nevreme u 18 sati Foto: Vreme radar printscreen

Kretanje nevremena u 19 sati

Nevreme u 19 sati Foto: Vreme radar printscreen

Kretanje nevremena u 20 sati

Nevreme u 20 časova Foto: Vreme radar printscreen

Kretanje nevremena u 21 sat

Nevreme u 21 sat Foto: Vreme radar printscreen

Vreme narednih dana

- U ponedeljak na jugu i istoku pretežno sunčano i dalje toplo vreme. U ostalim predelima promenljivo oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, na jugozapadu i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a više padavina očekuje se ujutru u Vojvodini, a uveče i tokom noći u zapadnoj i centralnoj Srbiji. Vetar slab i umeren severni i severoistočni, na jugu umeren i jak jugozapadni. Najniža temperatura od 10 do 18, a najviša dnevna od 22 na severu i zapadu do 30 stepeni na jugoistoku zemlje - najavio je RHMZ i dodao: