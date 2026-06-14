Opasna oluja hrli ka Beogradu! Pljuskovi i grmljavina će se sručiti na ove delove Srbije: RHMZ upalio alarm - Evo kako će se kretati nevreme FOTO
U Srbiji je danas pretežno sunčano i toplo vreme uz slab i umeren, južni i jugozapadni vetar koji će u planinskim predelima jugozapadne Srbije posle podne povremeno biti i jak. Najviša dnevna temperatura od 27 do 31 stepen, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.
- Posle podne u severnim, a uveče i tokom noći i u zapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji naoblačenje s kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalnim grmljavinskim nepogodama: gradom i olujnim vetrom - najavio je RHMZ i dodao:
- Vedro i suvo vreme zadržaće se samo na jugu i jugozapadu zemlje.
Kad stiže nevreme u Beograd
Prema najavi RHMZ-a u popodnevnim i večernjim satima u intervalu od 17 do 21 sat, očekuje se obrazovanje linijskog grmljavinskog sistema, najpre preko Vojvodine, koji će uslovljavati pljuskove, grmljavinu, a lokalno grad i olujni vetar sa udarima preko 60 km/h.
RHMZ u upozorenju precizira da se otprilike od 20 časova do ponoći očekuje premeštanje grmljavinskog sistema preko Beograda, Zapadne Srbije, Šumadije, Pomoravlja, Borskog, Braničevskog i Zaječarskog okruga dalje ka Rumuniji i Bugarskoj.
U drugom delu noći ka ponedeljku (14/15.06.) padavine će oslabiti uz značajno smanjenje rizika od nepogoda na navedenom području.
Očekivana biometeorološka situacija će nepovolјno uticati na većinu hronično obolelih i osetlјivih osoba, pa im se savetuje oprez i pridržavanje saveta lekara. Glavobolјa, bolovi u zglobovima i mišićima su mogući kao meteoropatske reakcija. Maksimalna koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.
Pod narandžastim meteoalarmom su Bačka, Banat, Srem i Beograd, dok su Zapadna i Istočna Srbija, kao i Šumadija i Pomoravlje pod žutim meteorološkim upozorenjem.
Kretanje nevremena u 17 sati
Kretanje nevremena u 18 sati
Kretanje nevremena u 19 sati
Kretanje nevremena u 20 sati
Kretanje nevremena u 21 sat
Vreme narednih dana
- U ponedeljak na jugu i istoku pretežno sunčano i dalje toplo vreme. U ostalim predelima promenljivo oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, na jugozapadu i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a više padavina očekuje se ujutru u Vojvodini, a uveče i tokom noći u zapadnoj i centralnoj Srbiji. Vetar slab i umeren severni i severoistočni, na jugu umeren i jak jugozapadni. Najniža temperatura od 10 do 18, a najviša dnevna od 22 na severu i zapadu do 30 stepeni na jugoistoku zemlje - najavio je RHMZ i dodao:
- Do kraja sedmice pretežno sunčano i toplije, a samo će u brdsko-planinskim predelima južne Srbije u poslepodnevnim satima biti nestabilno sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. U drugom delu sedmice biće i veoma toplo uz najvišu dnevnu temperaturu od 30 do 35 stepeni.