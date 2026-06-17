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Odnosi između stanara i stanodavaca često deluju stabilno dok se ne dogodi iznenadna promena koja potpuno poremeti dotadašnji dogovor. Iako sve može funkcionisati bez problema mesecima, jedna situacija je dovoljna da podigne tenziju i otvori pitanje koliko je sve zapravo bilo sigurno.

Upravo to se desilo jednom Srbinu koji je nedavno na Reditu opisao kako se iz naizgled korektnog odnosa sa stanodavcem situacija naglo promenila nakon jedne posete vlasnice stana. Ono što ga je dodatno zbunilo jeste i činjenica da se u isto vreme, navodno, pojavio i oglas za izdavanje tog istog stana - bez ikakvog prethodnog obaveštenja o eventualnom raskidu dogovora ili promeni uslova zakupa.

- Stanodavac izdaje stan u kome živim. Šta da radim? - napisao je on na početku svoje objave pa dodao:

- Beograd je u pitanju. Do sada je sve bilo u redu, stanodavci nisu dosađivali, komunikacija je bila okej, stanarina je bila uredno plaćana. Danas je vlasnica stana svratila radi neke popravke istrošenog nameštaja. Iznenada zauzima jako neprijateljski stav prema meni i stavlja mi do znanja da ovde više nisam dobrodošao, bez ikakvog prethodnog povoda. Ranije nije bilo nikakvih prigovora, a sada je bilo natezanja za svaku moguću sitnicu.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Šta mogu da uradim u ovoj situaciji?

- Kasnije u toku dana iz radoznalosti ulazim na sajt za izdavanje stanova i zatičem stan u kome živim, sa slikama koje su nastale pre nego što sam se uselio i vidim da je oglas ažuriran pre dva dana. Jedina razlika je to što je cena skuplja za nekih 150 evra. Niko me nije obavestio o tome da moram da se selim, nije do sada ni bilo ikakvih razgovora na ovu temu, pa čak nisu pominjali ni povećanje stanarine. Šta mogu da uradim u ovoj situaciji? Sve je ovo jako iznenada i iskreno se osećam zatečeno.

"Hoće da podigne cenu"

Ispod objave usledili su različiti komentari, od onih koji pokušavaju da objasne moguće motive stanodavca, do onih koji savetuju konkretne korake u ovoj situaciji. Jedan od komentara ističe da se verovatno radi o pokušaju povećanja kirije, uz izbegavanje direktnog razgovora:

- Hoće da podigne cenu, a neprijatno je da ti kaže. Planira da nađe nekog, kaže useljiv za mesec dana i tada tebi da toliki otkazni rok, verovatno uz izgovor da treba rođak da se useli ili nešto slično. Ako je iole normalna, možeš popričati sa njom i ukoliko ne želiš da se seliš i baš ti odgovara, ponudiš veću kiriju. Ili da tražiš drugi stan i otkažeš joj sam.

"Dobrodošao u svet nepravde"

Drugi korisnik Redita je bio kratak te mu poručio:

"Dobrodošao u svet nepravde"

Bilo je i onih koji su mu dali vrlo direktne savete da krene u potragu za novim stanom i preduzme konkretne korake:

- Počni da tražiš novi stan. Prestani da plaćaš račune jer depozit nećeš videti i to je to.