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Mala matura počinje testom iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, koji se polaže danas od 9 do 11 časova. Sutra će učenici u istom terminu rešavati zadatke iz matematike, dok je za sredu zakazan treći test, koji su đaci birali između biologije, geografije, istorije, fizike i hemije.

Učenici u školu ulaze organizovano i u pratnji odeljenjskih starešina, dok je raspored sedenja unapred određen i istaknut na vidnom mestu u školi. Pre ulaska u učionice predviđene za polaganje, svi kandidati dužni su da na posebno označenom mestu ostave torbe, beleške, pernice, mobilne telefone, kalkulatore, pametne satove i druga elektronska pomagala. Telefoni moraju biti potpuno isključeni.

Danas osmaci polažu srpski jezik Foto: Kosovo online printscreen

Posebno je važno da učenici na ispit ponesu đačku knjižicu, koju predaju odeljenjskom starešini. Ukoliko se u školi ne čuvaju obrasci identifikacije, neophodno je poneti i obrazac 41 tokom sva tri dana polaganja. Preporuka je da u školu osmaci dođu u 8.45 kako bi bez žurbe prošli proceduru ulaska i zauzeli svoja mesta.

Za izradu testova obavezna je plava hemijska olovka koja ne sme biti takozvana piši-briši olovka. Učenicima su potrebni i grafitna olovka i gumica, dok za test iz matematike treba da ponesu i lenjir, trougao i šestar. Prosvetari posebno upozoravaju učenike da zadatke mogu najpre rešavati grafitnom olovkom, ali da pre predaje testa sve odgovore moraju da podebljaju hemijskom olovkom.

Ne zaboravite!

Odgovori koji ostanu napisani samo grafitnom olovkom neće biti priznati prilikom pregledanja testova.

Stručnjaci savetuju đacima da pred ispit doručkuju, ali da obrok bude lagan. Preporučuje se dovoljan unos vode, a mogu poneti i flašicu vode. Kao korisna užina navodi se i nekoliko kockica crne čokolade, dok se mleko i mlečni proizvodi ne preporučuju neposredno pred ispit jer kod pojedine dece mogu izazvati nelagodnost ili mučninu.

Foto: ATA images

Đacima se savetuje da pažljivo slušaju uputstva dežurnih nastavnika, da ne pišu po identifikacionim nalepnicama, da najpre pročitaju ceo test sa razumevanjem i prvo rešavaju zadatke za koje su sigurni da znaju odgovor. Ukoliko osete tremu, preporučuje se da naprave kratku pauzu, popiju malo vode i potom nastave sa radom.

Najvažnije je da učenici ostanu smireni, pažljivo pročitaju svaki zadatak i ne zaborave da sve konačne odgovore pre predaje testa upišu hemijskom olovkom, jer se jedino takvi odgovori priznaju. Srećno!