Ministarka Đurđević Stamenkovski podsetila je na žrtvu koju su junaci sa Košara podneli za svoju otadžbinu, pružajući otpor i čuvajući granice naše zemlje tokom 67 dana i noći te istakla da se za Srbiju vredi boriti.



- Dužni smo da kažemo da za ovu zemlju vredi živeti, za ovu zemlju se vredi boriti, za ovu zemlju vredi uporno istrajavati da je gradimo, obnavljamo i podižemo. Za ovu zemlju vredi priložiti sav naš trud, znanje i veštine i sve ono što najbolje znamo i umemo, kako bismo ponovo - u susret novim Vidovdanima, kada ćemo se ponovo kao narod u ogledalu prikazati - posvedočili našu ljubav i poštovanje prema junacima sa Košara, ne samo tako što ćemo im odavati poštu i polagati venac, nego tako što ćemo sačuvati ono što su nam ostavili - državu i slobodu - rekla je Stamenkovski.