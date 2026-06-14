Obeležena 27. godišnjica Bitke na Košarama: Položeni venci u čast palim junacima (FOTO)
Ministar odbrane Bratislav Gašić položio je danas, u pratnji načelnika Uprave za ljudske resurse (J-1) Generalštaba Vojske Srbije brigadnog generala Slađana Hristova i šefa Kabineta brigadnog generala Nikole Matovića, venac kraj Spomenika junacima sa Košara u Beogradu, povodom obeležavanja 27. godišnjice Bitke na Košarama.
Državnu ceremoniju polaganja venaca predvodio je izaslanik predsednika Republike Milorad Veljović.
Ispred Vlade Republike Srbije venac je položila ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i predsednica Vladinog Odbora za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije Milica Đurđević Stamenkovski.
Pomen palim borcima služili su glavni vojni sveštenik major protojerej Predrag Dokić, glavni vojni kapelan potpukovnik don Goran Avramov i glavni vojni imam potpukovnik Mustafa efendija Jusufspahić.
Ministarka Đurđević Stamenkovski podsetila je na žrtvu koju su junaci sa Košara podneli za svoju otadžbinu, pružajući otpor i čuvajući granice naše zemlje tokom 67 dana i noći te istakla da se za Srbiju vredi boriti.
- Dužni smo da kažemo da za ovu zemlju vredi živeti, za ovu zemlju se vredi boriti, za ovu zemlju vredi uporno istrajavati da je gradimo, obnavljamo i podižemo. Za ovu zemlju vredi priložiti sav naš trud, znanje i veštine i sve ono što najbolje znamo i umemo, kako bismo ponovo - u susret novim Vidovdanima, kada ćemo se ponovo kao narod u ogledalu prikazati - posvedočili našu ljubav i poštovanje prema junacima sa Košara, ne samo tako što ćemo im odavati poštu i polagati venac, nego tako što ćemo sačuvati ono što su nam ostavili - državu i slobodu - rekla je Stamenkovski.
Vence su položile i delegacije jedinica koje su učestvovale u odbrani karaule ”Košare”, sa svojim ratnim komandantima i članovima porodica palih boraca i predstavnici boračkih organizacija i udruženja građana za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova.
Pre 27 godina na današnji dan završena je bitka na Košarama, tokom koje su pripadnici vojske, braneći državnu granicu, sprečavali kopnenu invaziju terorističke OVK iz pravca Albanije na teritoriju Srbije.
Kurir.rs