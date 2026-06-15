Krpelji opsadaju dvorišta: Jedno prirodno ulje ih tera dalje, a mnogi ga već imaju u kući
S dolaskom toplijih dana počinje i sezona krpelja, a vlasnici kuća čija dvorišta se graniče sa šumom, livadama ili gustom vegetacijom dobro znaju koliko brzo ovi sitni paraziti mogu postati ozbiljan problem. Osim što su neprijatni, krpelji mogu prenositi bolesti poput lajmske borelioze i krpeljnog meningoencefalitisa, pa mnogi traže načine da zaštite okućnicu bez upotrebe jakih hemikalija.
Stručnjaci upozoravaju da klimatske promene, blaže zime i duži periodi toplog vremena pogoduju njihovom razmnožavanju i produžavaju sezonu aktivnosti. Iako njihovo potpuno uklanjanje iz prirode nije moguće, određene mere mogu značajno smanjiti njihov broj u neposrednoj blizini doma.
Prirodna zaštita i ulje kedrovine
Jedno od prirodnih rešenja koje se sve češće pominje jeste eterično ulje kedrovine. Istraživanja pokazuju da njegovi spojevi mogu imati odbojan efekat na krpelje i ometati njihovu sposobnost da pronađu domaćina.
Krpelji koriste toplotu, ugljen-dioksid i mirise da bi pronašli ljude i životinje, a jak miris kedrovine može ih dezorijentisati i odvratiti od tretiranog područja. Međutim, stručnjaci ističu da su efekti u prirodnim uslovima slabiji nego u laboratoriji.
Efekat slabi posle kiše
Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti Si Di Si navodi da preparati na bazi kedrovine mogu pomoći, ali da njihovo dejstvo vremenom slabi, naročito posle kiše ili dužeg izlaganja spoljnim uslovima. Zbog toga se preporučuje redovno ponavljanje tretmana tokom sezone krpelja.
Krpelji se najčešće zadržavaju u vlažnim i zasenčenim delovima dvorišta, poput ivica šuma, visoke trave, žbunja i slojeva opalog lišća. Upravo su prelazne zone između uređenog vrta i prirodne vegetacije njihova omiljena staništa.
Prevencija je ključ zaštite
Stručnjaci savetuju kombinaciju mera kako bi se rizik smanjio. Redovno košenje trave, uklanjanje lišća i održavanje urednih ivica dvorišta smanjuju mesta na kojima se krpelji skrivaju. Preporučuje se i formiranje zaštitne zone od šljunka ili malča između travnjaka i šume.
Važno je i redovno pregledati kožu, odeću i kućne ljubimce nakon boravka u dvorištu, posebno tokom proleća i leta. Nijedan prirodni preparat ne pruža potpunu zaštitu, pa je prevencija ključna.
Travnjake je najbolje kositi nekoliko dana pre tretmana, a prskanje obavljati po suvom vremenu, rano ujutru ili predveče. Efekat ulja kedrovine može trajati oko dve nedelje, ali se nakon jače kiše tretman mora ponoviti.
Kurir.rs/ jutarnji