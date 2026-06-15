Kako se rešiti krpelja u dvorištu

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Stručnjaci upozoravaju da klimatske promene, blaže zime i duži periodi toplog vremena pogoduju njihovom razmnožavanju i produžavaju sezonu aktivnosti. Iako njihovo potpuno uklanjanje iz prirode nije moguće, određene mere mogu značajno smanjiti njihov broj u neposrednoj blizini doma.

Prirodna zaštita i ulje kedrovine

Jedno od prirodnih rešenja koje se sve češće pominje jeste eterično ulje kedrovine. Istraživanja pokazuju da njegovi spojevi mogu imati odbojan efekat na krpelje i ometati njihovu sposobnost da pronađu domaćina.

Krepelji izazivaju lajmsku bolest Foto: Anna Nelidova / Alamy / Profimedia

Krpelji koriste toplotu, ugljen-dioksid i mirise da bi pronašli ljude i životinje, a jak miris kedrovine može ih dezorijentisati i odvratiti od tretiranog područja. Međutim, stručnjaci ističu da su efekti u prirodnim uslovima slabiji nego u laboratoriji.

Efekat slabi posle kiše

Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti Si Di Si navodi da preparati na bazi kedrovine mogu pomoći, ali da njihovo dejstvo vremenom slabi, naročito posle kiše ili dužeg izlaganja spoljnim uslovima. Zbog toga se preporučuje redovno ponavljanje tretmana tokom sezone krpelja.

Krpelji se najčešće zadržavaju u vlažnim i zasenčenim delovima dvorišta, poput ivica šuma, visoke trave, žbunja i slojeva opalog lišća. Upravo su prelazne zone između uređenog vrta i prirodne vegetacije njihova omiljena staništa.

Prevencija je ključ zaštite

Gde se krpelji zadržavaju Foto: yanadjana / Alamy / Profimedia

Stručnjaci savetuju kombinaciju mera kako bi se rizik smanjio. Redovno košenje trave, uklanjanje lišća i održavanje urednih ivica dvorišta smanjuju mesta na kojima se krpelji skrivaju. Preporučuje se i formiranje zaštitne zone od šljunka ili malča između travnjaka i šume.

Važno je i redovno pregledati kožu, odeću i kućne ljubimce nakon boravka u dvorištu, posebno tokom proleća i leta. Nijedan prirodni preparat ne pruža potpunu zaštitu, pa je prevencija ključna.