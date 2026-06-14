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Sve aktivnosti vezane za završetak osnovne škole i upisa u srednju školu i ove školske godine obavljaju se bez podnošenja ijednog papira, elektronskim putem, preko portala Moja srednja škola, saopštili su iz Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu dr Mihailo Jovanović podsetio je da već pet godina portal Moja srednja škola predstavlja primer uspešne digitalizacije usluga namenjenih građanima.

- Zahvaljujući ovom sistemu, roditelji više ne moraju da odlaze na različite šaltere i prikupljaju papirne dokumente, već sve ključne informacije, rezultate i postupke u vezi sa upisom u srednju školu mogu da završe elektronski, brzo i jednostavno, na jedinstvenom portalu - rekao je Jovanović.

Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i eUpravu Foto: Kurir Televizija

Upis u srednje škole može da se obavi kompletno elektronskim putem, koristeći portal Moja srednja škola. Povezivanjem sa sistemom zdravstva je omogućen i elektronski upis i za sve učenike koji upisuju profile za koje je potreban zdravstveni pregled, pod uslovom da su ga obavili do trenutka podnošenja elektronske prijave za upis.

Završni ispit na kraju osnovnog obrazovanja, prema Kalendaru obrazovno-vaspitnog rada, se održava od 15. do 17. juna 2026. godine. Roditelji će takođe imati uvid u preliminarne rezultate završnog ispita na portalu Moja srednja škola 19. juna 2026. godine.