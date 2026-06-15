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Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi obeležava se 14. juna, na dan rođenja Karla Landštajnera, čoveka koji je otkrio krvne grupe i promenio istoriju medicine. O tome kako izgleda kada pomaganje drugima postane životna navika, u Jutarnjem programu je govorio Nemanja Aleksandrović, medicinski radnik i dobrovoljni davalac krvi koji je do sada krv dao 54 puta.

Krv ne može da se proizvede u laboratoriji, ali može da se pokloni. I baš zato, jedan odlazak na davanje krvi nekome može da znači ceo život. Nemanja Aleksandrović ima 34 godine i do sada je 54 puta dao krv.

Pošto je radio u Crvenom krstu i to najviše na akcijama dobrovoljnog davanja krvi, Nemanja je imao 21 godinu kada je prvi put dao krv.

- Imao sam veliki strah od igle, a i onda u razgovoru sa saradnikom iz Instituta i sa saradnikom iz Crvenog krsta, zajedno smo probili taj strah i tada sam prvi put dao krv. Još kao dete sam stvorio taj strah od igle i nisam mogao da ga savladam sve do tog trenutka - objašnjava gost Jutarnjeg programa.

Posle toga je nastavio redovno da daje krv jer na taj čin gleda kao na neku vrstu odgovornosti svakog čoveka koji ispunjava kriterijume za dobrovoljno davalaštvo krvi.

Nemanja Aleksandrović Foto: Printscreen RTS

Kada ljudi čuju koliko puta je dao krv uglavnom ga pitaju da li će postati malokrvan i da li je bolno.

- Krv se obnavlja u organizmu, tako da ne možete postati malokrvni od dobrovoljnog davanja - naglašava Nemanja i dodaje da je neophodno da se krv daje redovno kako bi rezerve krvi bile pune.

"Uvek kažem da ne traba pacijent da čeka krv, nego krv treba da čeka pacijenta."

Dobrovoljni davalac krvi može biti svaka zdrava osoba od 18 do 65 godina koja ima preko 50 kilograma, koja u prethodnih šest meseci nije radila tetovažu ili pirsing, nije imala hiruršku intervenciju, nije putovala na neku egzotičnu destinaciju.

Što je bitno da znaju oni koji prvi put daju krv

- Da se ne boje igle. U principu, proces kratko traje, oko 20-25 minuta. Dođe se u Institut, popuni se upitnik, ode se na jedan pregled, iz prsta vam vade krv da bi proverili hemoglobin, drugi pregled i pristupate davanju krvi. Bukvalno ceo proces traje dvadesetak minuta - navodi gost Jutarnjeg programa.

Foto: Kurir.rs/T. Ilić

Mnogi misle da će posle davanja krvi pasti u nesvest, ali Nemanja napominje da se to jako retko dešava. Pre davanja krvi bi trebalo piti dosta vode, ne treba jesti jaku hranu i to je sve.

Muškarci krv mogu da daju na svaka tri meseca, a žene na četiri. Nemanja kaže da posle svakog davanja krvi često pomisli i jako mu je drago što će nekome vratiti osmeh na lice, ne samo osobi kojoj je krv bila potrebna, već i njegovim najbližima.

Na kraju gostovanja Nemanja Aleksandrović priznaje da na to što je već 54 puta dao krv više gleda kao na lepu uspomenu, ali bitno mu je da nastavi sa davanjem i da to pređe u 55, 56…, i tako dalje.