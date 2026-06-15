Test iz srpskog jezika za osmake je završen. Saznajte rešenja i važne datume završnog ispita
Društvo
Ovo su rešenja testa iz srpskog jezika: Završen prvi dan male mature! Proverite da li ste dobro uradili FOTO
Slušaj vest
Učenici osmih razreda svih osnovnih škola u Srbiji danas su polagali srpski, odnosno, maternji jezik u sklopu male mature.
Testiranje je trajalo od 9 do 11 sati, a rešenja testa možete pogledati na sajtu Kurira.
Sutra, 16. juna osmaci će polagati matematiku, a u sredu, 17. izabrani predmet - jedan od pet: geografiju, biologiju, istoriju, hemiju ili fiziku.
Ovo su rešenja testa iz srpskog jezika.
Rešenja testa iz srpskog jezika mala matura 2025/26. Foto: Ministarstvo Prosvete Printscreen
Foto: Ministarstvo Prosvete Printscreen
Rezultate testa možete videti na OVOM LINKU.
Upis posle polaganja male mature u drugom roku Foto: Kosovo online printscreen
Podsetimo, ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković posetio je jutros Osnovnu školu "Nikola Tesla" u Vinči povodom
završnog ispita.
Važni datumi
- 16. jun, 9-11 sati: Završni ispit - test iz matematike
- 17. jun, 9-11 sati: Završni ispit - treći iz predmeta po izboru
- 19. jun: Preliminarni rezultati završnog ispita
- 19. jun: Prijem prigovora učenika na preliminarne rezultate završnog ispita
- 22. jun: Objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita
- 23. i 24. jun: Popunjavanje liste želja
- 26. jun: Objavljivanje konačne liste želja
- 29. jun: Objavljivanje konačnih rezultata raspodele đaka po školama
- od 29. juna do 2. jula: Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole elektronskim putem u prvom upisnom krugu
- 29. jun: Objavljivanje preostalih slobodnih mesta za upis u drugom krugu
- 29. jun: Popunjavanje i predaja liste želja za drugi upisni krug
- 30. jun: Objavljivanje konačnog rasporeda učenika po školama u drugom upisnom krugu
- 1. i 2. jul: Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole elektronskim putem (drugi upisni krug)
- od 1. do 7. jula: Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole neposredno u školi (posle prvog i drugog kruga raspodele), osim za upis u muzičke i baletske škole
- 1. jul: Objavljivanje preostalih slobodnih mesta posle drugog upisnog kruga
Reaguj
Komentariši