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Učenici osmih razreda svih osnovnih škola u Srbiji danas su polagali srpski, odnosno, maternji jezik u sklopu male mature.

Testiranje je trajalo od 9 do 11 sati, a rešenja testa možete pogledati na sajtu Kurira.

Sutra, 16. juna osmaci će polagati matematiku, a u sredu, 17. izabrani predmet - jedan od pet: geografiju, biologiju, istoriju, hemiju ili fiziku.

Ovo su rešenja testa iz srpskog jezika.

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Rešenja testa iz srpskog jezika mala matura 2025/26. Foto: Ministarstvo Prosvete Printscreen

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Foto: Ministarstvo Prosvete Printscreen

Rezultate testa možete videti na OVOM LINKU.

Osmaci polažu malu maturu
Upis posle polaganja male mature u drugom roku Foto: Kosovo online printscreen

Podsetimo, ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković posetio je jutros Osnovnu školu "Nikola Tesla" u Vinči povodom
završnog ispita.

Važni datumi

  • 16. jun, 9-11 sati: Završni ispit - test iz matematike
  • 17. jun, 9-11 sati: Završni ispit - treći iz predmeta po izboru
  • 19. jun: Preliminarni rezultati završnog ispita
  • 19. jun: Prijem prigovora učenika na preliminarne rezultate završnog ispita
  • 22. jun: Objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita
  • 23. i 24. jun: Popunjavanje liste želja
  • 26. jun: Objavljivanje konačne liste želja
  • 29. jun: Objavljivanje konačnih rezultata raspodele đaka po školama
  • od 29. juna do 2. jula: Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole elektronskim putem u prvom upisnom krugu
  • 29. jun: Objavljivanje preostalih slobodnih mesta za upis u drugom krugu
  • 29. jun: Popunjavanje i predaja liste želja za drugi upisni krug
  • 30. jun: Objavljivanje konačnog rasporeda učenika po školama u drugom upisnom krugu
  • 1. i 2. jul: Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole elektronskim putem (drugi upisni krug)
  • od 1. do 7. jula: Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole neposredno u školi (posle prvog i drugog kruga raspodele), osim za upis u muzičke i baletske škole
  • 1. jul: Objavljivanje preostalih slobodnih mesta posle drugog upisnog kruga
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