RHMZ POSLAO HITNO UPOZORENJE GRAĐANIMA! Stižu SMS poruke zbog nevremena, očekuju se grad, olujni vetar i jaki pljuskovi: "Budite na oprezu i pratite uputstva!"
Republički hidrometereološki zavod (RHMZ) pokrenuo je u 16 časova procedure za prenos SMS hitnih informacija građanima usled grmljavinskog nevremena koje se do kraja dana očekuje na delovima teritorije Srbije.
- Budite na oprezu i pratite informacije nadležnih organa - navedeno je na sajtu RHMZ-a, a kako prijavljuju čitaoci — upozorenja na grmljavinsko nepogode je već krenulo da stiže kao SMS poruka.
Hitna upozorenja
RHMZ je takođe upozorio da se jaki konvektivni razvoji sa juga Mađarske premeštaju ka severu Vojvodine, Bačkoj, pa se na ovom području u narednih pola sata očekuju intenzivni pljuskovi sa grmljavinom, gradom i olujnim vetrom u zoni pljuskova.
- Jaka konvektivna oblačnost uslovljavaće i u narednih sat vremena na području Bačke i severa Banata intenzivne pljuskove sa grmljavinom, ponegde i sa količinom padavina većom od 20 mm za kratko vreme, gradom i olujnim vetrom u zoni jakih pljuskova - navodi se u hitnom upozorenju.
RHMZ je prethodno saopštio da se danas posle podne u Vojvodini očekuje obrazovanje linijskog grmljavinskog sistema koji će uslovljavati pljuskove, grmljavinu, lokalno grad i olujni vetar sa udarima preko 60 km/h.
Kasnije u toku večeri očekuje se premeštanje ovog grmljavinskog sistema preko zapadne Srbije, Beograda, Šumadije, Pomoravlja, Borskog, Braničevskog i Zaječarskog okruga dalje ka Rumuniji i Bugarskoj, dok će se u drugom delu noći ka ponedeljku smanjiti rizik od nepogoda na navedenom području.
Pljuskovi i grmljavine koji se očekuju večeras u pojedinim delovima Beograda kratkotrajno mogu biti intenzivniji, uz grad i olujni vetar.
Narandžasti meteo-alarm, koji označava opasno vreme, na snazi je u Beogradu, Sremu, Banatu i Bačkoj.
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Kurir.rs