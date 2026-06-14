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Fondacija Meridian nastavila je sa realizacijom svojih društveno odgovornih akcija, a ovog puta podrška je upućena onima koji na terenu svakodnevno pokazuju vanserijsku hrabrost i sportski duh.

Predstavnici Fondacije zvanično su uručili vrednu donaciju Klubu košarkaša u kolicima Crvena zvezda Singidunum, sa ciljem da se ovim trofejnim sportistima obezbede još bolji uslovi za rad, treninge i predstojeća takmičenja.

Ova donacija predstavlja nastavak dugoročne strategije Fondacije Meridian da ulaže u razvoj domaćeg sporta, sa posebnim akcentom na inkluziju i podršku osobama sa invaliditetom. Obezbeđivanjem adekvatne opreme i finansijskih sredstava, klub će moći nesmetano da sprovodi svoje trenažne procese i adekvatno se priprema za domaće i regionalne turnire.

Predstavnici kluba Crvena zvezda Singidunum izrazili su veliku zahvalnost na prepoznavanju njihovih potreba, istakavši da ovakvi gestovi humanosti i solidarnosti daju dodatni vetar u leđa celom timu.

“Klub postoji od 2001. godine, postoji samo jedna sala koja obezbeđuje sve mogućnosti za nas. Treniramo samo dva puta nedeljno, nažalost, ali trenutno svakako dovoljno. Iskoristio bih priliku da p zovem sve osobe sa invaliditetom da nam se pridruže, kako zbog svog zdravlja, tako i zbog sportske karijere, što da ne”, rekao je Željko Ćirković, predstavnik kluba i dodao:

„Mnogo nam znače i donacija i pažnja koja nam je ukazana, jer daje veliki podsticaj za dalji rad. U nekom momentu se čovek zapita da li ovo ima svrhu, ali eto pojavi se ili neki novi igrač, ili nova donacija, te se rodi nova motivacija“.

Podršku dobijaju i od proslavljenog bivšeg košarkaša, Vladimira Kuzmanovića.

“Zaista nisam znao šta mogu da očekujem kada sam prihvatio ovaj posao, ali sam brzo video da postoji veliki košarkaški talenat i fantastična emocija, pa sam kao svoj zadatak doživeo to da se pobrinem da budu što vidljiviji”, rekao je Kuzmanović.

Iz Fondacije Meridian poručuju da su borbenost, profesionalizam i energija koju ovi košarkaši unose u svaku utakmicu prava inspiracija za celo društvo. Oni su najavili da će i u budućnosti ostati pouzdan partner srpskog sporta, sa jasnim ciljem da doprinesu stvaranju jednakih šansi za sve koji žele da se bave sportom i ostvaruju vrhunske rezultate.

Posvećenost društvenoj odgovornosti dodatno je ojačana globalnim pozicioniranjem grupacije.



Meridianbet je vodeća operativna celina kompanije Meridian Holdings Inc. (NASDAQ: MRDN), koja pod ovim imenom posluje od prvog kvartala 2026. godine, nakon preuzimanja američkog Golden Matrix Group.