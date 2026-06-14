Na više graničnih prelaza u Srbiji zabeležena su zadržavanja, pri čemu se najduže čeka za teretna vozila na Batrovcima i Šidu.
Društvo
Gužve na graničnim prelazima u Srbiji: Kamioni čekaju i do 4 sata, a evo kakva je situacija za putnička vozila
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Putnički automobili koji izlaze iz Srbije na graničnom prelazu Preševo zadržavaju se pola sata, dok na drugim prelazima nema čekanja.
Prema informacijama Uprave granične policije, teretna vozila na prelazima Batrovci i Šid čekaju po četiri sata.
Na graničnom prelazu Bezdan, zadržavanje za teretna motorna vozila je 60 minuta, navedeno je u saopštenju.
Kurir.rs/Beta
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