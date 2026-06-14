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Putnički automobili koji izlaze iz Srbije na graničnom prelazu Preševo zadržavaju se pola sata, dok na drugim prelazima nema čekanja.

Prema informacijama Uprave granične policije, teretna vozila na prelazima Batrovci i Šid čekaju po četiri sata.

Na graničnom prelazu Bezdan, zadržavanje za teretna motorna vozila je 60 minuta, navedeno je u saopštenju.

Kurir.rs/Beta

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