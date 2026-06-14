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U slučaju gubitka pasoša tokom letovanja odmor može da se pretvori u noćnu moru. Mnogi kojima se to desilo nisu znali kome treba da se obrate, pa su danima bili u neprijatnoj situaciji dok problem nisu rešili. Kako do toga ne bi došlo, iz Ministarstva spoljnih poslova su objasnili šta građani treba da rade ako izgube ovaj važan dokument.

- Ukoliko građanin Srbije tokom boravka u inostranstvu izgubi putnu ispravu ili mu ona bude ukradena, potrebno je da nestanak ili krađu prijavi policijskom organu zemlje u kojoj boravi i zatraži potvrdu o prijavi gubitka - naveli su za "Euronews".

Napomenuli su da potvrda treba da sadrži podatke osobe koja je izgubila ili joj je ukraden pasoš (ime, prezime i datum rođenja), kao i podatke o samom dokumentu (broj pasoša i datum izdavanja).

Putnicima savetuju da slikaju svoje putne isprave kako bi u slučaju gubitka ili krađe dokumenata imali podatke o njima.

Nakon dobijanja potvrde o gubitku ili krađi, potrebno je da se putnik obrati najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije gde se isto prijavljuje nestanak pasoša i traži izdavanje putnog lista.

Foto: Marko Karović

- Za izdavanje putnog lista potrebno je lično prisustvo. Putni list je vrsta putne isprave kratkog roka trajanja koja služi samo za povratak u Srbiju i ne može se koristiti za dalja putovanja. Po dolasku u Srbiju potrebno je podneti zahtev za novi pasoš - objasnili su iz Odeljenja za konzularna pitanja Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije.

Ukazali su i šta je potrebno za izdavanje putnog lista.

Ukoliko putnik ne poseduje ličnu kartu ili vozačku dozvolu Republike Srbije, proveru državljanskog statusa i identiteta izvršiće diplomatsko-konzularno predstavništvo.

- Putni list se izdaje po hitnom postupku, odnosno izdaje se istog dana kada lice dođe u diplomatsko-konzularno predstavništvo. Ukoliko lice ne poseduje ličnu kartu ili vozačku dozvolu Republike Srbije neophodno je kod nadležnih organa u Republici Srbiji izvršiti proveru identiteta službenim putem što može potrajati nekoliko dana - zaključili su za "Euronews Srbija" iz Ministarstva spoljnih poslova.