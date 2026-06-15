Slušaj vest

Ako nakon ustajanja automatski gurnete stolicu pod sto, verovatno imate nekoliko osobina koje, prema psiholozima, ukazuju na specifičan način razmišljanja i ponašanja. Ova naizgled mala navika povezuje se sa urednošću, pažnjom prema drugima i osećajem odgovornosti.

Stručnjaci objašnjavaju da se u psihologiji sve više proučavaju takozvane mikro-navike, odnosno sitni, svakodnevni postupci koji mogu otkriti mnogo o ličnosti čoveka.

Urednost i osećaj za red

Ljudi koji vraćaju stolicu na mesto obično imaju izražen osećaj za red i strukturu. Ne mora da znači da žive u savršenom okruženju, ali im smeta nered i bolje funkcionišu kada je prostor organizovan.

Takvo ponašanje ukazuje na potrebu za predvidljivošću i unutrašnjim mirom, koji dolazi kada su stvari "na svom mestu".

Pažnja prema drugima i osećaj odgovornosti

Ova navika često pokazuje i izražen osećaj za zajednicu. Ljudi koji to rade razmišljaju i o drugima, odnosno o tome ko će sledeći koristiti prostor.

Psiholozi ističu da ovakvo ponašanje može ukazivati na odgovornost koja se ispoljava i kada niko ne posmatra, kao i na razvijen osećaj društvenog bontona.

Pažljivost i potreba za završetkom

Oni koji automatski vraćaju stolicu na mesto često su pažljiviji od proseka i primećuju sitne detalje koje drugi zanemaruju.

Takođe, ova navika može da ukazuje na potrebu za "zatvaranjem krugova", odnosno osećaj zadovoljstva kada se započete stvari dovrše i dovedu u red, što kod mnogih smanjuje osećaj stresa i nelagodnosti.