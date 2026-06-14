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Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije objavio je večeras da je okončana vanredna situacija proglašena zbog upozorenja na oluju sa gradom i jakim vetrom.

Jako nevereme pogodilo je večeras veći deo Vojvodine, pogotovo delove Bačke i Banata.

U Bačkoj Topoli gorele njive zbog varničenja žica na dalekovodima. Jaka oluja posle 20.30 stigla je i do Beograda, a RHMZ je izdao hitno upozorenje na padavine veće od 20 milimetara za kratko vreme, grad i olujni vetar.

Ranije danas Sektor za vanredne situacije upozorio je građane putem mejla i SMS poruka na oluju sa gradom i olujnim vetrom za više područja u zemlji, ističuči da će to dovesti do opasnosti po bezbednost ljudi i životinja.

Upozorenje se odnosilo na teritoriju Vojvodine, šire područje Beograda, zapadne Srbije, Šumadije, Pomoravlja, Braničevskog i Borskog okruga.

Prethodno je iz Republičkog hidrometereološkog zavoda (RHMZ) pokrenuta procedura za prenos SMS hitnih informacija građanima usled grmljavinskog nevremena koje se do kraja dana očekivalo na delovima teritorije Srbije, prenose mediji pisanja Tanjuga. 

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Kurir.rs

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