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U Kragujevcu se sve češće organizuju proslave punoletstva u restoranima i svečanim salama sa desetinama, a ponekad i stotinama gostiju, bendom, profesionalnim fotografima, dekoracijom i programom koji po obimu sve više podseća na svadbeno veselje.

Takve proslave pokrenule su i novu temu među građanima, koliko danas košta organizacija punoletstva i da li su očekivanja vezana za poklone postala veća nego ranije.

Pored zakupa sale, roditelji najčešće plaćaju meni za goste, muziku ili DJ-a (nekada i jedno drugo), dekoraciju, tortu, fotografa i snimatelja i dodatne sadržaje.

"Nije isto da li pravite slavlje za 50 ili 200 ljudi"

Zavisno od lokacije i obima proslave, cena menija po gostu kreće se od oko 30 do 60 evra, dok ukupni troškovi mogu dostići nekoliko hiljada evra.

- Nije isto da li pravite slavlje za 50 ili 200 ljudi. Razlika u troškovima je ogromna - kaže jedan Kragujevčanin.

Foto: Shutterstock

Među građanima ne postoji jedinstveno pravilo, ali razgovori pokazuju da većina gostiju poklon danas najčešće daje u novcu.

- Ranije smo kupovali satove, nakit ili nešto slično. Danas uglavnom svi pitaju isto, koliko se stavlja u kovertu - kaže jedna Kragujevčanka.

Iznosi zavise od bliskosti sa porodicom, broja članova koji dolaze na proslavu i ličnih mogućnosti.

- Ako idem sama, jedno je. Ako dolazimo kao četvoročlana porodica, računica je potpuno drugačija - kaže sagovornica iz centra grada.

Upravo zbog toga među građanima često postoje različita očekivanja i različiti pogledi na to šta predstavlja primeren poklon.

"Dajem onoliko koliko mogu i koliko smatram da je primereno"

Dok jedni smatraju da poklon treba da prati troškove organizacije, drugi veruju da takva logika stvara nepotreban pritisak.

- Ne gledam koliko košta stolica. Dajem onoliko koliko mogu i koliko smatram da je primereno - kaže jedan Kragujevčanin.

Foto: Shutterstock

Sa druge strane, pojedini sagovornici ističu da velike proslave automatski podižu očekivanja.

- Kada organizujete događaj za veliki broj ljudi u restoranu, normalno je da gosti razmišljaju i o tome koliko sve to košta.

Kod mladih su pravila uglavnom drugačija. Drugari i školski prijatelji najčešće se organizuju zajedno i kupuju zajednički poklon ili skupljaju novac za kovertu.

- Nas deset skupi po nekoliko hiljada dinara i predamo zajedno. Tako je najjednostavnije - kaže maturant iz Kragujevca.

Takva praksa poslednjih godina postala je mnogo češća od pojedinačnih poklona.

Više gostiju i skuplja organizacija doneli su i drugačija očekivanja

Punoletstvo je za mnoge porodice jedan od najvećih privatnih događaja koje organizuju. Istovremeno, rast cena ugostiteljskih usluga utiče i na organizatore i na goste. Zbog toga se među građanima sve češće razgovara o tome gde je granica između proslave važnog životnog trenutka i finansijskog opterećenja za porodicu i prijatelje.

Veće sale, više gostiju i skuplja organizacija doneli su i drugačija očekivanja kada je reč o poklonima. Ipak, među građanima ne postoji saglasnost da li je to prirodna posledica vremena u kom živimo ili nepotreban pritisak koji prati sve veće proslave.