Slušaj vest

Postoje dani kada ne morate da birate gde ćete putovati – jer putovanje dolazi kod vas!

Upravo takav dan stiže u subotu, 20. juna, kada se Kalemegdan, prostor oko Ribareve fontane, pretvara u najživlju turističku mapu Srbije. Od 12 do 21 čas, Turistička organizacija Srbije poziva vas na događaj „Doživi Srbiju“ - susret sa zemljom kroz njene ukuse, ljude, predela i priče.

Foto: TOS/Jelena Vučinić

Ovo je dan kada se Srbija ne obilazi – već doživljava. Na jednom mestu, u srcu Beograda, predstaviće se više od 50 turističkih organizacija gradova, opština i regiona iz svih krajeva zemlje. Od severa do juga, od banja i planina do reka i ravnica – Kalemegdan postaje prostor u kome se susreću različite tradicije, pejzaži i identiteti Srbije. Posetioci će imati priliku da otkriju ono što često ostaje skriveno u svakodnevici putovanja: male lokalne priče koje čine veliku sliku. Ako vas zanima šta vas očekujete, znajte da će to biti dan ispunjen mirisima, ukusima i zvucima Srbije.

Na štandovima i u neposrednom kontaktu sa izlagačima, moći ćete da upoznate: autentične gastronomske specijalitete iz različitih krajeva zemlje

domaće proizvode, suvenire i rukotvorine tradicionalnih zanata

vina, rakije i proizvode lokalnih destilerija i vinarija

turističke rute, ideje za putovanja i inspiraciju za letnju sezonu

seoska turistička domaćinstva i priče ljudi koji čuvaju lokalni duh Sve ono što Srbiju čini posebnom – na jednom mestu, u jednom danu. Kalemegdan, kao jedna od najposećenijih turističkih lokacija u Beogradu, tog dana postaje prostor susreta – ne samo destinacija, već i doživljaj koji se deli, pamti i ponovo planira.

Foto: TOS/Jelena Vučinić