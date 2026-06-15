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Postoje dani kada ne morate da birate gde ćete putovati – jer putovanje dolazi kod vas!

Upravo takav dan stiže u subotu, 20. juna, kada se Kalemegdan, prostor oko Ribareve fontane, pretvara u najživlju turističku mapu Srbije. Od 12 do 21 čas, Turistička organizacija Srbije poziva vas na događaj „Doživi Srbiju“ - susret sa zemljom kroz njene ukuse, ljude, predela i priče.

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Foto: TOS/Jelena Vučinić

Ovo je dan kada se Srbija ne obilazi – već doživljava.

Na jednom mestu, u srcu Beograda, predstaviće se više od 50 turističkih organizacija gradova, opština i regiona iz svih krajeva zemlje. Od severa do juga, od banja i planina do reka i ravnica – Kalemegdan postaje prostor u kome se susreću različite tradicije, pejzaži i identiteti Srbije.

Posetioci će imati priliku da otkriju ono što često ostaje skriveno u svakodnevici putovanja: male lokalne priče koje čine veliku sliku. Ako vas zanima šta vas očekujete, znajte da će to biti dan ispunjen mirisima, ukusima i zvucima Srbije. 

Na štandovima i u neposrednom kontaktu sa izlagačima, moći ćete da upoznate:

  • autentične gastronomske specijalitete iz različitih krajeva zemlje 

  • domaće proizvode, suvenire i rukotvorine tradicionalnih zanata 

  • vina, rakije i proizvode lokalnih destilerija i vinarija 

  • turističke rute, ideje za putovanja i inspiraciju za letnju sezonu 

  • seoska turistička domaćinstva i priče ljudi koji čuvaju lokalni duh 

Sve ono što Srbiju čini posebnom – na jednom mestu, u jednom danu.

Kalemegdan, kao jedna od najposećenijih turističkih lokacija u Beogradu, tog dana postaje prostor susreta – ne samo destinacija, već i doživljaj koji se deli, pamti i ponovo planira.

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Foto: TOS/Jelena Vučinić

„Doživi Srbiju“ predstavlja uvod u letnju sezonu, ali i podsetnik da često ne moramo daleko da bismo doživeli nešto novo. Dovoljno je da zastanemo i pogledamo oko sebe.

Zato u subotu, 20. juna, od 12 do 21 čas – dođite da otputujete kroz celu Srbiju, bez napuštanja Beograda.

Više informacija o programu i ponudi dostupno je na sajtu Turističke organizacije Srbije.

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