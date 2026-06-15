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Odmor iz snova za jednu porodicu iz Srbije u samo nekoliko trenutaka pretvorio se u borbu za život. Na plaži u Olimpskoj regiji ženi iz Aranđelovca juče je iznenada pozlilo i izgubila je svest, a zahvaljujući brzoj reakciji doktora Nikosa Geostatisa i mladića iz obližnjeg bara izbegnuta je tragedija. Humanosti, prisebnosti i ljudi koji su se našli na pravom mestu u pravom trenutku Srpkinji su spasili život u Leptokariji.

Da li znamo šta da uradimo kada se neko sruši pored nas, za emisiju "Redakcija", govorili su dr Nikos Geostatis, lekar koji je u Leptokariji spasio život Srpkinji i Jovica Gogić, vodič u Grčkoj.

- Bio je to jedan zaista uznemirujući prizor. Nakon što je žena izgubila svest, iz obližnjeg grada su veoma brzo reagovali i pozvani su spasioci koji nadgledaju plažu. Oni su, uz pomoć prisutnih, kontaktirali doktora koji je stigao za nekoliko minuta i ustanovio da je žena bez svesti i da je bila potrebna reanimacija - rekao je Gogić.

Foto: Kurir/D.Č.

Teško stanje i brza reakcija na terenu

Kako ističe, nakon naglog pogoršanja zdravstvenog stanja, koje je zahtevalo hitnu intervenciju, najvažnije je pravovremeno reagovanje i obraćanje lekarima pri prvim simptomima.

- Kasnije se ispostavilo da je došlo do moždanog udara, usled kojeg je nastao i srčani zastoj. Hitna pomoć je pozvana i stigla u najkraćem mogućem roku, ali se reanimacija, odnosno oživljavanje, nastavila skoro sat vremena. Očigledno je reč o veoma teškom zdravstvenom stanju koje je u tom trenutku zahtevalo hitnu i kontinuiranu medicinsku intervenciju. Ne bih rekao da su to neke velike greške ili propusti. Uglavnom, ljudi moraju pre svega da vode računa o svom zdravlju. U slučaju da osete bilo kakve simptome ili im pozli, treba odmah da potraže pomoć, pre svega od lekara koji je u blizini - kaže on.

Dalje navodi da su vodiči su stalno na raspolaganju turistima i da se trude da im obezbede adekvatnu pomoć, ali upozorava da promene klime i životnih navika mogu uticati na zdravlje, zbog čega je važno više pažnje posvetiti prevenciji i imati putno osiguranje.

- Mi kao vodiči smo tu stalno prisutni i na raspolaganju smo turistima. Nakon mnogo godina iskustva, mogu da kažem da zaista svi brinemo o njima i stojimo im na usluzi. Međutim, turisti često olako shvataju promenu klime, vremenske zone, ishrane i drugih faktora, što može uticati na zdravlje. Zato je važno da budu oprezniji i da vode više računa o sebi. Takođe, veoma je važno imati putno zdravstveno osiguranje, kako bi se u slučaju ozbiljnijih zdravstvenih problema obezbedila brza i adekvatna pomoć. Uz podršku vodiča, turističke agencije i lokalnih lekara, svaki zdravstveni problem može biti rešen na najbolji mogući način - naveo je.

"Ključna je brzina reakcije"

U hitnim situacijama presudno je da se reanimacija započne u prvim minutima, zbog čega je, kako ističe Geostatis brza reakcija prisutnih i dolazak lekara na lice mesta od ključnog značaja za ishod intervencije.

- Najvažnija stvar je vreme reakcije. Moramo da započnemo reanimaciju pacijenta, odnosno turistkinje, u prvim minutima nesvestice ili srčanog udara, jer nakon toga može biti prekasno. Zbog toga je reakcija svih prisutnih bila veoma brza. Stigao sam na lice mesta za jedan do dva minuta. Spasilac sa plaže već je bio uz tu ženu i započeo je reanimaciju. Vreme reakcije je izuzetno važno, mora se reagovati što brže - kaže doktor Geostatis.

dr Nikos Geostatis, lekar u Leptokariji Foto: Kurir Televizija

- Nakon toga je ponovo došlo do srčanog zastoja. Reanimaciju smo sprovodili oko pola sata, možda i duže. Na sreću, uspeli smo da je stabilizujemo i prevezena je u bolnicu živa. Nadam se da je sada bezbedna - za emisiju "Redakcija", zaključio je Geostatis.

05:38 DRAMA NA PLAŽI U GRČKOJ! Žena iz Srbije se srušila na plaži, lekari i spasioci vodili borbu za njen život skoro sat vremena - prvi minuti su presudni Izvor: Kurir televizija

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