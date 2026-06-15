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Stanković je rekao da se završni ispit polaže tri dana, danas iz maternjeg jezika, sutra iz matematike, a u sredu iz izbornog predmeta i da učenici najčešće biraju geografiju (42 odsto) i istoriju, a da slede biologija, hemija i fizika.

- Očigledno da program iz geografije najviše pobuđuje radoznalost kod đaka, motiviše ih da studiraju ili da se iz toga testiraju. Fizika i hemija su apstraktne oblasti i mislim da treba raditi na tome da te predmete približimo mladoj populaciji, zato što imamo jedan drugi problem, a to je deficit kadrova iz ovih predmeta. Jedan od zadataka u reformi visokog obrazovanja je da povećamo interesovanje za nastavničke smerove na pet grupa - fizika, hemija, matematika, biologija i geografija, jer vrlo brzo ćemo ostati bez nastavnika u osnovnim i srednjim školama, a to su predmeti koji su fundament daljeg obrazovanja, uz matematiku i maternji jezik' - rekao je Stanković za RTS.

Dejan Vuk Stanković kaže da je najveća konkurencija za upis u gimnazije Foto: Ministarstvo Prosvete

Istakao je da ima dovoljno mesta za upis, ali da je najveća konkurencija za upis u gimnazije i naveo da je tradicionalno najveće interesovanje za Treću beogradsku gimnaziju i Sportsku gimnaziju u Beogradu.

Dodao je da je veliko interesovanje i za upis u Šestu, Devetu, Desetu i Petu beogradska gimnaziju.

Stanković je rekao da nesrazmera između broja onih koji polažu završni ispit i broja slobodnih mesta govori da demografski trendovi još nisu oporavljeni, kao i da bi mreža srednjih škola trebalo u bližoj perspektivi da se reformiše i da se uskladi broj mesta za upis sa brojem učenika.

Naveo je da će se oko 40.000 učenika osmog razreda upisati u srednje stručne škole, a oko 17.000 u gimnazije, dok će se oko 3.000 učenika upisati u specijalizovane škole.

Stanković je kazao i da se oko 1.700 učenika upisati u umetničke škole - likovne, muzičke i baletske škole.

Na pitanje o očekivanjima od završnog ispita budući da su rezultati probnog ispita bili bolji nego prošle godine, Stanković je rekao da je cilj, probnog ispita bio da učenici dobiju adekvatno stručno uputstvo kako da rešavaju zadatke, kako test izgleda, da nauče kako da se koncentrišu i pripreme za zadatak.

Foto: Ministarstvo Prosvete

- Apelujem i kao ministar, ali i kao neko ko dolazi iz nastave, da je za đake najbolje da se dobro koncentrišu, opuste, da ne žure, ima vremena da se zadatak uradi, da se proveri. Treba pošteno raditi taj zadatak, znači sam sa sobom, uh, verovati u sopstveno znanje, verovati da možete. To je bilo ključno kada govorimo o probnom ispitu, a to kakve smo postigli rezultate, to ćemo videti zapravo posle ovog testa - rekao je ministar.

Naveo je da je ova školska godina bila regularna i da nije bila opterećena političkim turbulencijama, da nije bilo gubitka časova i da su nastavnici radili u punom kapacitetu.

- Deca su regularno pohađala školu, prolazila kroz provere znanja, bila u mogućnosti da koriguju svoje ocene, tako da se nadam da ćemo ove godine imati uspešniji test nego što smo imali, barem kada je reč o znanju učenika - rekao je Stanković.

Završni ispit za učenike osmog razreda osnovnih škola u Srbiji počinje danas i traje do 17. juna, a prvog dana osmaci polažu test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i književnosti, u periodu od 9.00 do 11.00 časova.

Drugog dana u istom terminu učenici osmog razreda polagaće test iz matematike, a 17. juna test iz izbornog predmeta koji su odabrali - iz biologije, geografije, istorije, fizike ili hemije.