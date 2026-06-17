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Prošle su dve godine od misterioznog nestanka farmaceutaMilana Đorđevića (43) iz Niša. Posle sastanka u UKC Niš odvezao se do Bojaninih voda na Suvoj planini, gde je ostavio automobil sa telefonima, novčanikem i laptopom, a zatim nestao bez traga.

Desetog juna 2024. godine jedan naizgled običan dan za porodicu Đorđević iz Nišapretvorio se u noćnu moru koja traje i danas. Tog dana, Milan Đorđević, 43-godišnji farmaceut i porodičan čovek, otac dvoje dece, nije došao kući. Od tada mu se gubi svaki trag. Njegova majka ni danas, dve godine kasnije, ne odustaje od nade da će saznati šta se dogodilo njenom sinu.

- Sve smo živo kontaktirali. Zvala sam prekjuče inspektora, nema ništa novo. Nemaju nikakav trag. Kao da je u zemlju propao. Ne znam ni gde više da idem ni šta da radim. Kažem, da se bar javi da je živ. Ne znam da li je među živima ili nije. On je od mene otišao, popio je kafu, prešao je ulicu preko bulevara, tu je imao neki bučan razgovor. On je ranije čak otišao kod doktorke, što ne liči na njega. U 11 je izašao iz ordinacije, već u pola 12 je bio u Bjelašnici, otišao je gore na Bojanine vode. Parkirao je kola. Šta će on u podne, usred radnog vremena, na planini? - pita njegova majka Marica.

Ona kaže da je Milan uslikan da je vozio automobil koji je kasnije pronađen.

- Imao je sat na ruci. Videla sam sliku. Međutim, oni kažu da su sve ispitali. Odozgo nije sam otišao. Suicid nema šanse. Što bi se on ubio?! Našlo bi se nešto... Oni su šest nedelja imali telefone, forenzika je sve odradila - kaže Marica.

Majka M,arica Đorđević Foto: Privatna Arhiva Kurir TV

Nestao na izletištu Bojanine vode

Podsetimo, 10. juna 2024.godine nestali farmaceut Milan Đorđević se, poslovno obučen, u podne, službenim automobilom marke "škoda" dovezao na parking ispred planinarskog doma na Bojaninim vodama, izašao iz vozila i - nestao u nepoznatom pravcu. U zaključanom automobilu, pronađena su njegova oba mobilna telefona, novčanik sa dokumentima i lap - top računar.

Višednevna potraga Suve planine u kojoj je učestvovalo nekoliko stotina ljudi - policajaca, pripadnika Žandarmerije, Gorske službe spasavanja, planinara, rođaka i prijatelja nije urodila plodom. Do sada nije otkriven nijedan trag koji bi rasvetlio njegovu sudbinu.

Pas tragač nanjušio trag samo na tri mesta

Marica je ranije ispričala da, budući da nema nikakvih tragova nestanka, sumnja da je njen sin protiv svoje volje negde odveden.

- Gore nema ništa. On je gore stavljen u kola i doviđenja. To je jedini način da ode odozgo. Pas tragač je reagovao samo na njegov trag na parkingu, na terasi Planinarskog doma i ispred osmatračnice. Ni na jednoj stazi. Seo je iz kola u kola i - doviđenja - ispričala je ranije Marica.

Foto: Nemanja Nikolić Društvene mreže

Majka nestalog farmaceuta je ranije navela da ni za jednu teoriju o Milanovom nestanku ne postoje dokazi, niti je u dosadašnjoj istrazi pronađen bilo kakav trag koji bi rešio misteriju njegovog nestanka. Ni analiza Milanovih telefona nije otkrila nikakav trag kom pravcu bi trebalo da se usmeri istraga.

Hronologija nestanka Milana Đorđevića: Na dan nestanka Milan je došao kod majke u 8.10 časova i sa njom popio kafu. Poslao je nekoliko mejlova i krenuo na posao. U njegovom ponašanju nije bilo ničeg čudnog, majci je na vratima rekao: "Idem, Maro, da radim". Ušao je u automobil na parkingu kod tržnog centra Zona II, gde je obavio telefonski razgovor

Na zakazani sastanak sa jednom doktorkom u UKC Niš stigao je u 10.30 časova, umesto u 11 kako je bilo dogovoreno.

Oko 11 časova je izašao iz UKC Niš. U 11.30 časova bio u Jelašnici kod Niške Banje

Sigurnosna kamera snimila ga je u 11.40 časova u Donjoj Studeni.

U 11.45 časova poslao je supruzi poruku da ne može da stigne da dođe po ćerkicu u vrtić.

Od tada od njega više nema ni traga ni glasa.

Budući da sa posla nije došao kući, porodica je počela da ga traži. Uz pomoć pametnog sata koji je bio povezan sa njegovim telefonom, službeni automobil marke "škoda" nestalog farmaceuta iz Niša pronađen je na parkingu ispred Planinarskog doma, 19 kilometara od Niša. U njemu su nađena oba mobilna telefona, laptop računar i novčanik dok je pasoš pronađen kod kuće. Uz pomoć žandarmerije, planinara, Gorske službe spasavanja i prijatelja pretražena je cela Suva planina, ali do danas nije nađen nijedan trag koji bi ukazao kako je Milan nestao.

1/5 Vidi galeriju Milan Đorđević, farmaceut iz Niša, nestao pod misterioznim okolnostima pre 20 meseci i Danka Ilić - dvogodišnja devojčica iz Banjskog Polja kod Bora, Srbija, koja je nestala 26. marta 2024. godine Foto: Nemanja Nikolić, Facebook, Kurir Televizija

Ovo je pronađeno na kolima nestalog farmaceuta

Kako je ranije ispričala Marica Đorđević, Milanova majka, na gumama njegovog automobila pronađena je crvena zemlja, pa se pretpostavlja da je od Planinarskog doma kolima otišao do obližnje, nekoliko stotina metara udaljene, osmatračnice, odakle i vratio se ponovo na parking. Ali zašto - ne zna se.